Lynda Díaz terminó en el hospital y se complica su participación en Mira quién baila

Lynda Díaz está luchando contra una lesión en su costilla derecha. Cortesía.

La expresentadora de televisión Lynda Díaz no la está pasando nada bien con la lesión que tiene en una de sus costillas y el malestar la hizo terminar en el hospital.

La guapa recibió atención médica por el malestar en la espalda que tenía desde el domingo anterior, cuando se presentó en la primera gala de Mira quién baila.

“Bailando me lastimé la costilla del lado derecho, espero que sea una inflamación, estamos esperando los resultados. Me asusté mucho, porque estaba bailando y lo sentí muy fuerte, al punto que me desconcentré durante la coreografía y al tratar de aguantar el dolor, el cuerpo no dio más.

“Estamos esperando a ver y tengo muchos deseos de bailar, de verdad, el esfuerzo ha sido grande y me pegué una llorada, venía llorando en el carro porque decía, esto no me puede estar pasando. Pero lo voy a hacer, así esté en muletas “, dijo Díaz, quien bailará tango este domingo.

A Lynda le dijeron que no tiene una fractura, sino que su malestar se trata de una disconformidad en su parte ósea.