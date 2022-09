Lynda Díaz venderá su ropa porque tiene sus tres armarios a “reventar”

Lynda Díaz suele subir historias desde su cuarto donde tiene toda su ropa y zapatos de marca. Instagram

Eso de ponerse a vender la ropa que ya no usan como que se ha puesto de moda entre las famositicas.

La expresentadora Lynda Díaz se sume a esta tendencia y anunció este lunes que quiere poner a la venta algunos artículos de su clóset, porque tiene tres armarios completamente llenos y necesita hacer espacio.

Ella anunció que se trata de ropa, zapatos y carteras en buen estado y que “ya no puedo seguir acumulando tantas cosas”.

Toda su ropa, zapatos, bolsos y accesorios ya no le caben en sus clóset. Instagram

Además, mostró en un pequeño video su “walk in closet” en el que se ve un cuatro bien grande y aún así todo los espacios están ocupados.

“Bueno, yo tengo cosas acumuladas para los que me están preguntando ahora después de que puse el post, tengo cosas acumuladas de años. De igual forma tengo artículos muy buenos que no los voy a... no me pienso deshacer de ellos, sin embargo, hay cosas que por ejemplo, estas botas que las acabo de sacar que son Valentino y nunca las usé, o sea, hay cosas nuevas, con etiqueta”.

“El asunto es cómo hacerlo llegar (al cliente). Yo voy a postear en mis historias de Instagram y el que tenga interés pues tendría que tener algún contacto aquí en Estados Unidos, ya no puedo acumular más, ya tengo los tres clóset a reventar y quiero ir limpiando y acomodando y reciclando porque tampoco uno, pues no puedo seguir guardando por guardar”, dijo.

Lynda Díaz se casa por cuarta ocasión y esta vez no hará un fiestón

Estas botas marca Valentino dijo que se las compró y nunca las usó. Instagram

¿Será que habrá ticas a las que sí les de la billetera para comprar alguno de los vestidos y zapatos de marca que usa la expresentadora de 7 Estrellas?

Por ejemplo, las botas Valentino que mostró cuestan más de 323 mil colones, según la página Ebay.com.

Lynda se casó hace unos meses con el empresario estadounidense Anthony Alfonso, y según notamos, ya hasta cambió el nombre de usuario de sus redes y se agregó el apellido de su cuarto marido. Ahora aparece como Lynda Diaz Alfonso.

Lynda contó que tiene tres clóset grandes que los tiene repletos de ropa. Instagram

El gringo suele chinearla bastante así que no dudamos que esos armarios no durarán mucho tiempo tan vacíos.

La puertorriqueña anunció que próximamente empezará a mostrar todo lo que pondrá a la venta y el precio de los artículos en sus historias de Instagram.