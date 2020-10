"Solo somos ella y yo, iba viento en popa, bastante fresco y relajado hasta que llegó la pregunta esencial que terminó con la posibilidad de trabajar juntos. Luego ella me pregunta por mi zigno zodiacal. Le respondo Escorpio. De repente, hace una mueca y me dice: ‘Lamento que no podamos trabajar juntos, fue un placer conocerte. Adiós’”, contó David.