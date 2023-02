Madonna se defendió con todo ante las duras críticas a su aspecto físico

La artista criticó que se centraran en su aspecto y no en su discurso. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

La cantante estadounidense Madonna se defendió de las miles de críticas que recibió tras su pequeña participación en los premios Grammy 2023.

La artista asistió a la gala para presentar el show de Sam Smith y su casi irreconocible rostro provocó una lluvia de comentarios negativos.

La cantante, de 64 años de edad, se molestó porque asegura que la gente prefirió centrarse en su rostro que en el importante discurso que dio.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano”, puso en su Instagram.

Continuó diciendo que no está dispuesta a disculparse por como se ve, viste o comporta.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto, y no voy a empezar ahora”, dijo.

Concluyó su mensaje advirtiendo que espera estar muchos años más enfrentando al patriarcado y disfrutando su vida.