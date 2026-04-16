Madonna vuelve locos a sus fans de todo el mundo con este inesperado anuncio

La cantante Madonna sorprendió este miércoles con un anuncio que dejó vueltos locos a sus fans en todo el mundo.

Tras eliminar todas las publicaciones de Instagram, este 15 de abril la llamada Reina del pop despejó las dudas sobre lo que hizo en sus redes y reveló una gran noticia que tiene a todos en vilo.

Madonna puso al mundo de cabeza con este gran anuncio. Fotografía: PABLO PORCIUNCULA, AFP. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

El regreso más esperado

El 3 de julio de este año, la artista lanzará un nuevo álbum, pero no se trata de cualquier trabajo musical, sino de la “secuela” de uno de sus discos más exitosos: Confessions On A Dance Floor.

Este nuevo proyecto, titulado Confessions On A Dance Floor II, marcará el regreso discográfico de la estadounidense desde Madame X, publicado en el 2019.

Un sonido que promete revivir una época dorada

Se presume que el nuevo álbum conservará la esencia del pop electrónico con el que Madonna marcó un antes y un después en la música en el 2005, cuando lanzó Confessions On A Dance Floor.

Ese disco no solo consolidó su reinado, sino que se convirtió en un referente global del género.

Madonna anunció así la secuela de su exitoso trabajo Confessions On A Dance Floor, del 2005. (Instagram/Instagram)

Los éxitos que marcaron a toda una generación

La primera parte de este proyecto incluyó temas que hoy son himnos como:

Hung Up

Get Together

Sorry

I Love New York



Jump

Fans explotan de emoción en redes

La noticia tiene a sus seguidores con la expectativa por las nubes, y así se lo han hecho saber a la diva en los comentarios, donde abundan los mensajes de emoción y nostalgia por este esperado regreso.