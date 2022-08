Madre de tres hijos reta a la iglesia mormona al vender contenido en OnlyFans

Holly Jane gana más de 26 millones al mes en OnlyFans. Instagram.

Holly Jane es una mujer perteneciente a la iglesia mormona, que quedó viuda hace un tiempo y ante la necesidad de mantener a sus tres hijos, empezó a llevar una doble vida que, hasta hoy, era su secreto mejor guardado.

Ella creadora de contenido en OnlyFans -en donde gana casi 40 mil dólares ( más de 26 millones de colones) por mes, publicando fotos eróticas y sacando provecho de toda la belleza que Dios le dio.

Sin embargo, consciente de que el riesgo valía la pena, hizo pública esta realidad y abrió su contenido al mundo. Los resultados superaron sus expectativas.

Holly Jane tiene 39 años y vive en California, Estados Unidos. En 2017 tuvo que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida, la trágica muerte de su esposo, Stephen, en un accidente, según cuenta Clarín.

Por eso, en aquel entonces, además de mantener su trabajo, recurrió a publicar imágenes de alto voltaje en Instagram (donde ahora tiene más de 45.000 seguidores) y en OnlyFans para poder llegar a fin de mes como madre soltera.

De pronto, informa el medio, se quedó atónita cuando comenzó a acumular miles de fanáticos que adulaban sus atrevidas fotos de desnudos.

Holly, que a menudo posa desnuda y con lencería ultrasexy para sus fans, mantuvo su decisión en secreto frente a sus compañeros del templo, pues sabía que su decisión iba en contra de las estrictas reglas de su iglesia, como no consumir alcohol y tabaco; expresarse en lenguaje vulgar; o tener sexo por fuera del matrimonio.

“Puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto. Lo estoy haciendo en la seguridad de mi propia casa y en mi tiempo libre: todos se masturban y envían fotos picantes, así que realmente no veo el problema”, dijo.

De esta manera, indicó, “sigo practicando las formas tradicionales de ser una persona hogareña, pero en lugar de dormir, me gano la vida con mi cuerpo caliente”.

Por ahora, y a pesar esta actividad, sigue siendo miembro activo y practicante de la superestricta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sostiene que muy pocos de sus compañeros de culto saben que ella es la nueva sensación porno de la Web.

Pero con su creciente popularidad online, es sólo cuestión de tiempo antes de que sus compañeros de culto se enteren de su nueva realidad, por lo que decidió hacer pública su situación para adelantarse a cualquier problema.

A la hora de hablar de sus hijos, Holly Jane comentó que uno de sus hijas conoce sus actividades y que “no le molestan”.

Incluso, admitió que está feliz de enseñarle a su hija que “celebrar su cuerpo no es algo de lo que avergonzarse”.

La belleza rubia insiste en que su cuenta XXX no la convierte en una mala cristiana, y sostiene que es una madre normal cuando no comparte sus fotos desnuda.