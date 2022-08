Madres piden despedir a maestra... porque distrae a alumnos con su cuerpazo

Una maestra en Nueva Jersey, Estados Unidos, defendió su trabajo educativo a pesar de las críticas que recibió por parte de algunos miembros de la comunidad escolar, quienes se quejan porque la educadora tiene un cuerpo voluptuoso que supuestamente distrae a sus alumnos.

Tener este cuerpazo le trae problemas a la maestra. Instagram

“The Art Teacher”, como se hace llamar la profesora en Instagram (toyboxdollz), generó controversia por su manera sexy de vestir, al punto que algunos padres pidieron que la destituyan de sus labores como maestra de preescolar.

“Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarles hechos!”.

“Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar aprender”, se lee en un post compartido por ella.

Las madres son las que le pasan tirando a la maestra. Instagram

Según El Clarín, en otra publicación que hizo a finales de marzo, la maestra destacó el esfuerzo que le costó llegar hasta donde está y cómo algunos de sus críticos olvidan ese detalle.

Pese a lo dicho por las madres en su contra, la docente señaló que al momento de dar clases o trabajar, no utiliza ropa inapropiada.

Además, remarcó que los menores no tienen ese tipo de pensamientos, sino que el problema es de los padres de los niños.

“Artista, maestra de arte, influencer, etc. Yo trabajé por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy. La mayoría del tiempo solo mostramos los resultados finales, así que la gente tiende a descartar completamente la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar aquí. Todavía peor, alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional…”, compartió.

La guapa maestra tiene más de 747 mil seguidores. Instagram

El reclamo de las madres causó controversia en las redes. Si bien varios usuarios la apoyan, otros, por el contrario, la critican por el contenido de su perfil.

Tiene más de 747 mil seguidores y ante los comentarios negativos comparte memes o videos graciosos sobre lo que opinan de su cuerpo.