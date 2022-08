Maestra pide que alumnos juren lealtad a la bandera LGTBI

La maestra contó en sus redes sociales que hizo jurar a sus alumnos lealtad a la bandera gay. Captura de video

Una maestra de California, Estados Unidos, causó polémica cuando sugirió a sus estudiantes jurar lealtad a la bandera LGTBI tras sustituir la bandera nacional por la multicolor en su clase.

Aunque esto ocurrió el año pasado en la costa oeste California, en la escuela Back Bay, en la localidad de Costa Mesa, no fue sino hasta ahora que surgió a la luz, tras viralizarse en TikTok.

Un usuario subió a esta plataforma el video donde la maestra explica su razones para poner la bandera LGBT en su salón de clases.

Y es que ella la que primero lo compartió en sus redes sociales y aunque lo borró después terminó haciendo otro para contar que fue despedida de su trabajo y qué fue lo que realmente pasó.

En las aulas de la escuela Back Bay se debe hacer el juramento a la bandera, como parte de sus actividades cívicas, pero durante la pandemia la guardaron y al regresar no la encontraban.

La maestra contó que uno de sus alumnos le dijo que se sentía raro por hacer el juramento hacia un lugar donde no había ninguna bandera.

“Mi salón no tiene bandera. Solía tener una ahí, pero la quité en la pandemia porque me hacía sentir incómoda. La guardé y no recuerdo dónde. Hoy uno de los niños me dijo que era raro pararse a jurarle a una bandera que no existe…le dije que por mientras teníamos una bandera si quería hacer el juramento”, explicó.

La maestra contó que durante la tercera clase se hacen los anuncios en su escuela y los niños hacen el juramento a la bandera nacional de Estados Unidos.

La bandera multicolor es representativa de la comunidad gay. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

Pero ella les dio la instrucción de levantarse y hacer el juramento sólo si querían hacerlo, por lo que, en su aula, el juramento no era obligatorio.

“Yo siempre le digo a mi clase que se pongan de pie sólo si quieren y lo digan sólo si quieren”.