Mahyla Roth deslumbra en pasarela de traje de baño del Miss Universo y actriz mexicana dijo esto sobre la tica

Mahyla Roth deslumbró en la pasarela de traje de baño que protagonizó este jueves durante su participación en el Miss Universo 2025, que se celebra en Tailandia.

Mahyla Roth deslumbró en su pasarela en traje de baño. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La tica, de 26 años, clasificó al “top 30” del concurso de belleza, manteniendo vivo su sueño de coronarse como la mujer más bella del mundo.

Con un vestido blanco de dos piezas, la oriunda de Cahuita no solo presumió sus curvas y su gran belleza, sino que mostró sus dotes como modelo, su aplomo y confianza en el escenario.

Tras verla desfilar, la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes expresó algunas palabras al aire sobre la tica.

Pasarela en traje de baño de Mahyla Roth

Bracamontes es la presentadora de la transmisión del concurso que hace la cadena Telemundo.

“Me tocó sentarme con ella en el desayuno de las reinas latinas y, ¡ay, es un amor! Me encanta ella luciéndose”, dijo Jacqueline.