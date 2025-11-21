Mahyla Roth se queda en el camino del Miss Universo 2025

Tras clasificar al “top 30” y lucirse en la pasarela de traje de baño, la costarricense Mahyla Roth no logró entrar al nuevo corte del Miss Universo 2025.

La tica, de 26 años, no logró clasificar a la nueva ronda: el “top 12″, eslabón que le permitirá participar en el desfile de traje de gala y optar por un cupo en el añorado “top 5”.

En 71 años, Costa Rica nunca ha avanzado a una posición así -- el top 5-- en el certamen mundial de belleza.

Pasarela en traje de baño de Mahyla Roth

En el top 12 entraron las representantes de: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.