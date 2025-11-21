Farándula

Mahyla Roth se queda en el camino del Miss Universo 2025

Mahyla Roth ya había avanzado a la primera ronda de 30 clasificadas

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Tras clasificar al “top 30” y lucirse en la pasarela de traje de baño, la costarricense Mahyla Roth no logró entrar al nuevo corte del Miss Universo 2025.

La tica, de 26 años, no logró clasificar a la nueva ronda: el “top 12″, eslabón que le permitirá participar en el desfile de traje de gala y optar por un cupo en el añorado “top 5”.

En 71 años, Costa Rica nunca ha avanzado a una posición así -- el top 5-- en el certamen mundial de belleza.

Pasarela en traje de baño de Mahyla Roth

En el top 12 entraron las representantes de: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mahyla RothMiss Universo 2025Miss Universo Costa Rica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.