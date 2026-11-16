Majo Ulate asegura que logró su objetivo pese a perder el juicio contra Diego Bravo

Majo Ulate aseguró que logró reducir las publicaciones que se hacen sobre ella durante el proceso contra Diego Bravo, pese a perder el juicio.

En el pódcast de Karla Scott, la maquillista también destacó que generar ese contenido podía llevar a enfrentar cuatro años de un procedimiento “tedioso, cansado, caro”.

Ulate explicó que acudir a los tribunales fue una medida de desesperación para intentar frenar una situación que describió como acoso. Según relató, no quería responder mediante peleas en redes sociales ni buscar al creador de contenido para confrontarlo.

“Como una medida de desesperación, de decir: ‘¿Cómo que más? ¿Qué tengo que hacer para que esta persona me deje de acosar?’. Y esa fue la única vía que encontramos”, manifestó.

El miércoles 11 de noviembre, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió a Bravo de los 15 señalamientos por presunta difamación —ocho planteados por Ulate y siete por Mauricio Hoffmann— al no acreditarse la intención expresa de ofender. También rechazó la acción civil resarcitoria, por lo que no tendrá que pagarles una indemnización.

Cuatro años de un proceso “tedioso, cansado, caro”

Majo Ulate explicó en el pódcast de Karla Scott por qué considera que el proceso contra Diego Bravo tuvo resultados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para la maquillista, el resultado judicial no elimina los efectos que considera que tuvo la denuncia. Entre ellos, mencionó que se mostró que publicar sobre otra persona puede implicar tiempo y gastos en tribunales.

“Entonces eso era como un poquito lo que nosotros queríamos como lograr, ¿verdad? Decir, aunque no hayamos ganado la demanda, poder decir como sí demostramos que no es simplemente venir y hablarte, puedes echarte cuatro años de un proceso tedioso, cansado, caro, solamente por querer crear contenido, generar, generar interacción”, expresó.

Ulate sostuvo que recurrir a las autoridades fue la vía que consideró adecuada para abordar el conflicto.

“Para mí lo más decente y lo más educado que pude hacer fue acudir a las leyes, acudir al sistema judicial. Y a pesar de que el fallo fue negativo para nosotros, realmente hubo mucho, ganamos muchas cosas en este proceso”, afirmó.

Diego Bravo fue absuelto de los 15 señalamientos por presunta difamación y no tendrá que indemnizar a Ulate ni a Mauricio Hoffmann. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Asegura que las publicaciones disminuyeron

Otro de los resultados que destacó fue la posibilidad de dar su versión. Además, señaló que la denuncia se concentró en videos de YouTube, pero que hubo historias en las que se le mencionaba, que no pudieron recopilar.

Según su relato, durante el proceso disminuyó considerablemente ese contenido. Sin embargo, expresó incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de la sentencia.

“Yo no sé si ahora va, ¿verdad?, a volver. Estamos como esperando qué va a pasar, pero en ese momento bajó muchísimo, mermó mucho”, comentó.