Majo Ulate confesó cómo serían sus redes si no fuera una influencer tan conocida

Majo Ulate mantiene una relación muy cercana y de confianza con sus seguidores, por lo que suele responder a sus preguntas de vez en cuando. Recientemente, un usuario le preguntó si sus redes serían privadas si no fuera una influencer, y ella respondió.

“Si no fueras influencer tendrías tus redes privadas?” fue la pregunta que un seguidor le hizo a Majo Ulate, además de halagarla por lo relajada que vive su vida.

Ante esto, la maquillista respondió: “Si yo no fuera influencer o no tuviera esta red o comunidad, acá en Instagram, tendría agregadas solo a personas conocidas y solo personas que quiero, entonces no necesitaría tenerlo privado o sea nadie sabría que existo y jamás me seguirían 200 mil y algo de personas”.

Incluso, invitó a sus seguidores a revisar a cuántas personas sigue, destacando que son muy pocas, ya que se trata de personas a las que quiere o admira profesionalmente.