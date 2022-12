Majo Ulate contó mal rato que la hicieron pasar en reconocido restaurante

Majo Ulate también tiene lo suyo. Instagram.

La estilista e influencer, Majo Ulate, hizo un descargo en sus redes sociales luego de pasar un mal rato en un conocido restaurante de pizza.

Ulate contó muy enojada que el día de ayer se antojó de comer pizza, así que pasó sola a Pizza Hut para pedir una personal y comer ahí mientras pasaba el Tope Nacional, pero se llevó una desagradable sorpresa.

La maquillista contó que no la dejaron comer en las instalaciones del restaurante por no ser un “paquete grande”, a pesar de que el lugar estaba completamente vacío.

Ante el enojo, Majo decidió no comer nada y salir del lugar, pero expresó su indignación en su cuenta de Instagram.

“Yo quería como llorar para que me dejaran comer ahí. Pensé hasta pedir hablar con el administrador, pero me dio cólera que no tenía sentido lo que me estaban diciendo”, contó.

“Me impresiona muchísimo cómo falta mejor atención al cliente en este país, no quiero generalizar, pero que en un restaurante vacío me digan que simplemente por políticas de la empresa yo no me puede sentar a comer ahí, me rompieron el corazón”, agregó.

Ulate aseguró que tras el mal rato no cree que vuelva a comprar en la sede de Paseo Colón de esa franquicia.

La estilista se quejó en sus historias de Instagram (Tomada de Instagram)

La Teja intentó obtener una reacción del restaurante, pero en el local del Paseo Colón indicaron que esas situaciones le corresponden al departamento de Mercadeo, donde todos están de vacaciones, por lo que sería hasta la próxima semana que se reintegren a sus labores.