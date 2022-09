Majo Ulate dio a conocer detalles de cómo son sus días con Mauricio Hoffmann

Desde que el presentador Mauricio Hoffmann y María José Ulate hicieron pública su relación, parece ser que ya no quieren seguirle guardando secretos a nadie.

Mauricio Hoffman y María José Ulate lanzaron su pódcast llamado "Divagueando".

El viernes anterior la maquillista jugó a responder preguntas en Instagram para contestarles algunas inquietudes a sus seguidores.

Ella colocó una cajita en la que preguntó, ¿qué quieren que les muestre de mi día de hoy? y alguien le puso: “que enseñe con quién durmió”.

Majo hizo un video para contestar su pregunta en el que salía como recién levantada, con una camiseta de hombre y preparando el desayuno.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tienen más de un año de relación. Ella acudió al estreno de 'Dancing with the Stars' para apoyar a su novio. Foto: Fernanda Matarrita

“Ya ustedes saben con quién duermo y amanezco todos los días. Ya de hecho le estoy haciendo la merienda para que se la lleve al ensayo, porque hoy ensayan duro y tendido”, respondió.

Mau, cuando se separó de su exesposa Ericka Morera, se pasó a vivir a una torre de apartamentos ubicada muy cerca de canal 7, en La Sabana, y es donde, al parecer, ahora vive junto con su novia.

Ex cambió a Vanessa González por Batman

Por cierto, la semana pasada todo el mundo se preguntó por qué el macho no bailó con Majo en la coreografía de tríos y sí con su amiga Ana Lucía Vega, la mejor amiga de su ex, pues la maquillista confesó que ella no es muy diestra para el baile y prefería evitar para que no le bajaran puntos a su amor por ella.