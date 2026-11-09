Majo Ulate hace algo poco común y dedica mensaje de amor a Mauricio Hoffmann en medio de proceso judicial

Majo Ulate hizo algo poco común y compartió un extenso mensaje de amor para Mauricio Hoffmann, en el que dejó ver lo que el presentador significa en su vida.

La maquillista aprovechó el cumpleaños del conductor de De boca en boca y Sábado Feliz para dedicarle unas palabras que fueron más allá de una felicitación.

“Feliz cumpleaños al dueño de mis sonrisas”, escribió al inicio de la dedicatoria, antes de agradecer por tenerlo a su lado.

Majo Ulate dedicó un extenso mensaje de amor a Mauricio Hoffmann por su cumpleaños. (redes/Instagram)

Majo Ulate describió a Mauricio Hoffmann como su lugar seguro

Ulate expresó que las palabras no le alcanzaban para contar todo lo que siente por su pareja. Sin embargo, sí quiso explicar el lugar que ocupa en su vida.

“No puedo escribir todo lo que siento por este machito, pero sí puedo escribir lo eternamente agradecida que estoy con la vida por ponerme junto a él, porque es mi refugio, mi lugar seguro, el hombre de la casa que me recuerda que puedo bajar mis armas y dejarme rescatar una y otra vez por sus manos, sus ojitos y esos besos que me derriten”.

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La dedicatoria también destacó una faceta más cotidiana del presentador: su capacidad para disfrutar de los pequeños momentos, jugar y reírse.

“Celebrarte es celebrar esa capacidad que tienes para emocionarte con las cosas pequeñas, de sorprenderte, de jugar, de reírte y de encontrar la diversión hasta en lo más sencillo”.

La creadora de contenido se declaró su admiradora número uno y le prometió seguir haciendo de su cumpleaños una fecha especial.

“Soy tu fan #1 y seguiré haciendo de tu cumple una fecha para recordar por siempre. Qué privilegio caminar juntos”.

Para cerrar, Majo recurrió al apodo con el que se dirige cariñosamente a Hoffmann y le dejó una última declaración.

“Te amo, mi Nono, feliz vuelta al sol mi Escorpio atarantado”.

Con este mensaje, Majo dejó ver que pese a que ya llevan cinco años compartiendo la vida juntos, el amor sigue a flor de piel, todo esto mientras atraviesan juntos un proceso judicial contra el youtuber Diego Bravo.