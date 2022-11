Majo Ulate le cumplió la promesa a muchos chiquitos de la zona sur del país

La maquillista Majo Ulate, así como su grupo de amigos misioneros, le cumplieron la promesa a un montón de chiquitos indígenas de la zona sur de nuestro país.

Este fin de semana se realizó la esperada fiestita navideña, la cual organizan con mucho amor para los chiquitos de la zona indígena de la Casona en San Vito de Coto Brus y para sus familias, porque por suerte, da para que todos se puedan comer al menos un gallito.

Así como en años anteriores, Majo y sus compas llevaron de todo para que la pachanga estuviera completa. No faltó el desayuno con pinto y una tortilla con queso, además, del arrocito arreglado con frijoles, tortillitas y palomitas, también hubo piñata, que este año estuvo muy concurrida y peleada, pues ningún de los pequeños quería quedarse sin sus confititos.

Majo Ulate se alista para hacer el viaje que más le llena el alma

Incluso hasta para los perritos había comida.

Los juegos tradicionales fueron un vacilón y le alegraron el corazón a todos los asistentes, que llegaron desde zonas muy alejadas, ya sea caminando o hasta en caballo.

Además de eso, los misioneros hicieron el ya tradicional culto, para agradecer un poco todo lo que tienen y a la vez para que los indígenas conozcan un poco más de la palabra.

Majo Ulate y su grupo de amigos misioneros quedaron con el corazón contento. Cortesía

“Estuvo demasiado linda como siempre, quedaron muy felices. Compartir este amor inmenso que tenemos los humanos en nuestro corazón y volvernos uno solo con otras comunidades alimenta el alma, la esperanza y nuestra vida misma”, aseguró Ulate.

Aunque todo fue un éxito, Majo reveló que también sufrieron momentos de estrés porque varia gente se les quitó a última hora.

“Fue muy estresante porque cuando uno hace estas cosas y no salen como uno quiere, uno no entiende por qué no, pasamos llorando los días antes de la misión porque íbamos menos gente y no se podía hacer nada. Llegando allá pasó algo curioso porque llegó menos gente de la que esperábamos porque había otras actividades y la comunidad se dividió en tres y ahí nos dimos cuenta de que todo está bien, que uno planea pero que el control lo tiene alguien más”, contó con alegría la maquillista.

Esta misión, Majo y sus compas la suelen hacer al menos dos veces al año, pero es una breteada que dura varios meses ya que un tiempo antes de viajar a la zona sur, deben empezar a recolectar comida, ropa y diferentes cositas que llevan para darles un ratito de felicidad a los que asisten.

La piñata estuvo bien peleada. Cortesía.