Majo Ulate mostró su talento en conocido programa de Teletica

Majo Ulate salió por primera vez en 7 Estrellas. (Instagram/Instagram)

Majo Ulate impactó a los televidentes de canal 7 por su aparición en el programa 7 Estrellas.

Y es que la guapa estuvo de invitada, mostrando su talento como maquillista profesional en un segmento de moda.

Hola, amigos, soy Majo Ulate, y estoy aquí para mostrarles algunas tendencias en peinado y maquillaje para que en sus casas se puedan inspirar para este Picnic 2025″, inició diciendo con porte de presentadora.

Majo Ulate se mostró muy segura en cámaras. fotos: Teletica.com (tele/teletica)

La talentosa mostró que a estos tipos de festivales nunca faltan los accesorios, las perlas, los brillos y los conjuntos negros para no complicarse con la vestimenta.

Otro de los looks que mostró tenía figura de llamitas en los ojos con mucho brillo; además, contó que usó pelo postizo para darle más largo a las trenzas de la modelo con la que estaba haciendo el ejemplo.

“Yo me voy a hacer un look, pero este es el menos complicado porque no lleva delineado, pero sí unas buenas pestañas y para no ponernos tan creativas solo hicimos una técnica de difuminado, yo usé verde, azul, morado y rosado. Es importante que sepan que se deben usar varias brochas porque si no se combinan los colores”, dijo la novia de Mauricio Hoffmann.

Majo Ulate dio consejos como profesional en maquillaje. fotos: Teletica.com (tele/teletica)

Al final de su aparición en televisión nacional, Ulate expresó que esperaba que a la gente le gustaran los diseños que hizo inspirados en Picnic.

Majo Ulate compartió algunos maquillajes para Picnic. fotos: Teletica.com (tele/teletica)

“Espero que también hayan tomado nota y se animen a crearlo en casa y, si lo hacen, hasta lo pueden compartir con nosotros. Que disfruten Picnic, nos vemos”, terminó diciendo.

La novia del macho quien trabaja en el canal de La Sabana, anteriormente ha salido en otros programas como De boca en boca, pero es la primera vez que la vemos en esta sección; quién quita un quite y más adelante la vemos como presentadora.