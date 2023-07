Majo Ulate reaccionó a regañada que se llevó por enseñar más carnita de la cuenta

Majo Ulate tiene flechado a más de un seguidor, pero a otros no les cae muy bien sus publicaciones, más si son con tanta sensualidad.

María José Ulate no se quedó callada y, aunque con mucha serenidad y paz, respondió con todo a las críticas que recibió por enseñar los calzones en Instagram.

La maquillista compartió el jueves en esa red social una historia donde se dejó ver recién levantada y en pijamas, pero parece que a muchos no les gustó que el calzón turquesa que llevaba Majo estaba más arriba que el buzo que andaba puesto.

Esta fue la historia por la que le hicieron bronca a Majo Ulate.

Esa imagen indignó a algunos de sus seguidores, quienes no se aguantaron el “relajo” de la novia de Mauricio Hoffmann y le escribieron para regañarla.

Sobre eso habló Majo este viernes también en una historia en Instagram. Ella contó que cerca de cuatro señoras le escribieron para llamarle la atención por haber mostrado más de la cuenta en esa red social.

“¡Qué risa! Ayer (el jueves) me escribieron como cuatro señoras indignadas porque yo estaba medio enseñando los calzones en esa historia que puse. Era como: ¿y qué necesidad de enseñar los calzones? Ni mi mamá me regaña como me regañan las señoras en Instagram”, dijo Majo este viernes en una historia que grabó cuando todavía no salía de la cama.

Majo Ulate responde a regañada por enseñar demás

Pero la cosa no quedó y en la continuación del mensaje, la experta en maquillaje prácticamente dijo que cada quien hace con su cuerpo lo que le venga en gana.

“Creo que es lógico que si uno enseña los calzones es porque quiere. No hay justificación más allá de eso, no hay que ser tampoco muy profundo para entender que uno enseña lo que le dé la gana cuando le dé la gana, pero bueno; buenos días a las señoras enojonas de Instagram y a las que me regañaron mentalmente también sin escribirme”, mencionó Ulate.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tienen casi dos años de relación. (Instagram)

Por lo visto a la guapa muchachita sus seguidores la traen a mecate corto, pero ella es más rebelde y de fijo seguirá deleitando a muchos más con sus fotografías y su curvilínea figura.