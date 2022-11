¿Majo Ulate quiere ser madre? La estilista hizo una confesión sobre la maternidad

Majo Ulate está muy en forma en las últimas semanas. Instagram.

La estilista e influencer Majo Ulate, usó su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores, contar detalles de su vida y aconsejarlos.

Uno de sus seguidores le preguntó sobre si le gustaría convertirse en madre, ahora que está tan enamorada de su novio, el presentador Mauricio Hoffman.

Mauricio Hoffmann mostró las cosas que le aceleran el corazón

“Tengo mucho amor para dar, pero me gusta ser una mujer sin hijos, me gusta tener autonomía sobre mi tiempo y mis planes, aparte de que trabajo la mayor parte de mi tiempo y me gusta hacerlo”, indicó la estilista.

Majo aclaró que por supuesto una madre también puede vivir una vida como la que ella quiere.

“No quiero decir que una persona con hijos no pueda hacer todo lo anterior, pero definitivamente la maternidad es un llamado que al día de hoy no he sentido, no sé si en un futuro se me activará el modo mamá”, concluyó dejando la oportunidad abierta.

Ulate también contó los arreglitos mínimos que se ha realizado como una corrección de cadera, pero aseguró que su cuerpo es natural y que hace mucho ejercicio para mantenerlo, hasta dio consejos de cómo es su rutina.