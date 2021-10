Majo Ulate: “Ya llevo más de un año en este drama y novela que se ha hecho”

La maquillista Majo Ulate suele ser muy reservada con su vida personal, pero hay días en que se desahoga y suelta alguito.

El jueves de esta semana habló, en las historias de Instagram, del acoso que sufre de muchas personas y, aunque no especificó el tema, dio a entender que es porque la gente quiere saber detalles de su relación con Mauricio Hoffmann.

“Ya llevo más de un año en este drama y novela que se ha hecho y la gente se sigue sorprendiendo por cada cosa que pongo y dice que por qué me escondo, pero sí pongo algo soy una sinvergüenza. Nunca se les queda bien”, expresó.

La bella muchacha también explicó para qué usa ella sus redes sociales, ya que dice que mucha gente no lo tiene claro.

“Yo uso mis redes para dar el ejemplo, a mí no me interesan los likes o tener comentarios, si me interesaran subiría fotos semidesnuda o en minifalda siempre, hace mucho trabajaría en eso, pero a mí me interesan mis seguidoras, que son educadas, que me admiran por mi talento y por cómo enfrento los problemas cotidianos que todos tenemos, porque yo soy una más.

“Alguna gente me da demasiada pelota, pero yo soy un ser humano como cualquier otro, ando en bus, como en el mercado, a veces no tengo plata, me estreso por mis cuentas y la gente no lo entiende”, aseguró.