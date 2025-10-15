Maluma habla con cariño de Costa Rica y dedica mensaje a los costarricenses

El cantante Maluma disfrutó del sol y las olas de Costa Rica, acompañado por su familia y amigos. (redes/Instagram)

Maluma habló con gran cariño sobre Costa Rica y contó la verdadera razón por la que vino a nuestro país el fin de semana.

El cantante colombiano publicó este martes un video en sus historias de Instagram en el que contó que vino, principalmente, para recargar energías con miras a todo el trabajo que se le viene.

El colombiano aprovechó para aprender a surfear en Tamarindo

Asimismo, afirmó que aprovechó para aprender a surfear en las aguas de la playa Tamarindo, el sector de Guanacaste, donde se quedó.

Maluma habla de su paso por Costa Rica

Feliz con su familia

“¿Qué dice gente? Saludos a todos. Quiero agradecer de antemano aquí a los parceros en Costa Rica, la gente de Costa Rica. Me fui un fin de semana a parchar allá con la familia, con los parceros, a aprender a surfear en el mar, que lo aprendí, muy chimba”, dijo el guapo cantante en la primera parte de su video.

Maluma no confirmó si sigue en Costa Rica o no, pero sí expresó que su estancia en el país fue más que satisfactoria.

“Me encantó la energía del lugar, la gente como tal, la cervecita, el parche, la surfeada como tal, ¡uy, demasiado chimba! Estuvimos por la parte de Tamarindo y todo el mundo muy amable y se siente la buena vibra, la verdadera pura vida en Costa Rica”, agregó.

Una pausa familiar antes de nuevos proyectos

Después dijo que el viaje a nuestro país era una necesidad personal que tenía por lo que se viene.

“Necesitaba un poquito de recarga porque se viene mucho camello (trabajo)”, finalizó.

El artista colombiano compartió en redes su experiencia tomando clases de surf en las playas guanacastecas. (Instagram/Instagram)

Tras ese mensaje, que lo expresó él mismo en un video que grabó, el intérprete de “Felices los cuatro” publicó una nueva fotografía surfeando, solo que en esta ocasión la imagen fue en blanco y negro.