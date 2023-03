Maluma rompe el silencio sobre Neymar y su exnovia Natalia Barulich

Maluma borró las fotos que tenía con Natalia de redes sociales luego de enterarse que andaba con Neymar. Facebook

Una vieja polémica volvió a inundar las redes sociales, en la que los protagonistas principales son el cantante Maluma y el jugador brasileño Neymar.

Todo ocurrió en el 2020 tras divulgarse unas imágenes en las que captaron al atacante del PSG saliendo con la influencer Natalia Barulich, quien en ese momento era novia del cantante.

Después de todo ese tiempo, el interprete de “Felices los cuatro” y “Hawái” rompió el silencio y en entrevista con el programa ‘Alofoke’ reconoció que Neymar le robó a su pareja.

“La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia… No, nada. Mentiras. Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes: de teteo, pero nada más”, comentó el cantante.

Además, el colombiano dejó en claro que al terminar sus relaciones no le da interés a lo que hagan sus exparejas y continúa con su vida.

“Papi, después de 30 segundos, no sé… no tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre he dicho que cuando uno termina con la mujer, en el momento en que usted se da la mano, un beso, lo que sea, hasta ahí muere todo. Ya tu mujer no es tu mujer, chao, nos fuimos. Futuro nuevo”, mencionó.

En ese mismo programa le preguntaron que si tuvo algo que ver con la cantante Anita y que si “la había pasado por las armas” a lo que él contestó: “como decía el gran filósofo Juan Gabriel: ‘lo que se sabe no se pregunta’”.