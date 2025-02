Mamá de gemelitos hizo historia en las audiciones de Nace una estrella

Sofía Molina se dedica al baile, pero el canto también es otra de sus pasiones y llegó a audicionar este martes a Teletica. (JOHN DURAN/John Durán)

Sofía Molina llegó con el corazón a mil y la motivación por las nubes a las audiciones de la nueva temporada de Nace una estrella. Y no lo hizo sola, porque además de llevar su talento, se llevó una barra de lujo.

Esta joven madre vecina de San Antonio de Desamparados dio a luz apenas hace cinco meses a los hermosos de Saíd y Saúl y esto no fue impedimento para que llegara a probar suerte al formato de Teletica.

Además de llegar con sus gemelitos, la acompañaron su pareja, su mamá y su padrastro, pues este último también se inscribió para hacer la prueba de canto frente a los jueces.

Sofía llegó con buena barra y con sus dos pequeños que cumplirán seis meses de nacidos la otra semana. (JOHN DURAN/John Durán)

Ella lleva el arte en sus venas, pues desde los 6 años empezó a bailar en grupos coreográficos y hoy forma parte de la academia Impacto, de Moravia. Además, heredó de su madre, doña Alejandra Monge Chaves, el gusto por entretener al público, ya que creció viéndola ganándose la vida como la payasita Fresy.

LEA MÁS: Hija de reconocida cantante audicionó para ser parte de Nace una estrella

Esta es la primera vez que intenta entrar al programa y también convenció a su padrastro, Diego Mendoza, a que probara suerte, pues según contó, él tiene un bar en el que suelen dar sus demostraciones de canto juntos.

“Me sentí algo nerviosa. Anteriormente, he tenido la oportunidad de estar en escenarios como bailarina, como cantante también he tenido experiencias; sin embargo, Nace una estrella, un formato tan grande de Teletica es una puerta bastante grande, pero a pesar de los nervios me sentí superfeliz y a seguir luchando por el sueño”, dijo al bajarse del escenario.

Marvin Araya y Joaquín Yglesias prestan atención a cada detalle de los concursantes. (JOHN DURAN/John Durán)

Mientras ella estaba interpretando una balada en inglés y un merengue frente a los jueces Joaquín Yglesias, Marvin Araya, María Marta López y la productora Vivian Peraza, uno de sus bebés la escuchaba con carita de asombro mientras el otro dormía plácidamente en brazos de la orgullosa abuela.

“Yo creo que ya tenía a mis familiares cansados porque cantaba en el baño, en la cocina, en el carro, en todo lado, pero es que sin prepararnos no logramos las cosas, todo conlleva una preparación y tiene que hacerse bien para hacerlo bien en el momento, así que yo estoy feliz con el resultado, pero sí me preparé bastante”.

“Normalmente, me gusta mucho cantar pop y en inglés; sin embargo, creo que el programa se basa en la versatilidad como artista, entonces yo dije: ‘bueno, escojo las canciones con las que me sienta cómoda y vamos a darle sin miedo”, agregó la joven madre.

Bebé le quitó el miedo

Otra mamita que llegó a dejar el alma en el escenario fue Catalina Vargas, quien por la bebé que lleva aún en su vientre se animó a dejar atrás los miedos y llegó a probar suerte.

Ella es actriz de teatro, aunque el canto también es otra de sus pasiones, pero hasta ahora que tiene a Alicia en sus entrañas quiere mostrar su talento frente a las cámaras.

“Soy actriz y siempre es como estar detrás de la máscara del personaje y de alguna manera hay un distanciamiento, pero esto es ponerte vos, tu corazón, todo tu ser ahí (en el escenario) y es muy diferente la experiencia, entonces fue superenriquecedor y me siento agradecida conmigo misma por haber venido y, pues nada, ahora a esperar a ver si les gustó”, mencionó.

Catalina Vargas tiene seis meses de embarazo y contó que por su hija Alicia dejó el miedo a un lado y llegó a probar suerte a la audición. (JOHN DURAN/John Durán)

Yaidamy Delgado, de 20 años y vecina de Heredia, fue otra que llegó con buena barra a la audición, pues la acompañaron su pareja sentimental, su bebé Estefan, de 2 años, y su madre Marta Rojas.

Ella es una de las que intentó entrar en la temporada del 2021; sin embargo, no se ha dado por vencida, pues asegura que su sueño siempre ha sido dedicarse a la música y sabe que el espacio de Teletica es un gran trampolín para alcanzarlo.

“Es un sueño que siempre ha estado en mí y una vez más intentarlo no está mal. Desde muy niña me gusta cantar, es algo que traigo por parte de la familia de mi papá y de mi hermano, que él siempre me ha impulsado y a veces me daba clases, él vino conmigo a la audición pasada, pero ya por cuestiones de tiempo de él no se le dio volver a venir. El año pasado también me inscribí, pero no logré espacio”, contó.

Mientras Yaidamy Delgado estaba en el escenario su pareja, hijo y madre la observaban por tele en una sala de espera. (JOHN DURAN/John Durán)

La herediana eligió dos canciones de Selena para hacer la prueba y al bajar del escenario dijo sentirse muy feliz con su presentación.

Mucho nivel

Vivian Peraza, de Teletica Formatos, contó que por día están recibiendo a 100 participantes, aunque desde este miércoles convocarán a 10 más porque abrieron un nuevo cupo de inscripción.

La productora dijo sentirse muy feliz porque han llegado “voces muy diferentes” y algunos con mucha personalidad que los hace destacar.

Las audiciones inician pasadas las 8 a.m. y se extienden hasta las 6 p.m.. Al día reciben más de 100 participantes. (JOHN DURAN/John Durán)

El músico Marvin Araya agregó, por su parte, que siente que el programa ha subido mucho de nivel y que por eso los participantes se están preparando cada vez más.

“Básicamente, lo que estamos haciendo es una selección de lo mejor porque eso hace que suba más el nivel del programa. El programa ha logrado tener un nivel muy alto y la vez pasada y la antepasada vimos cantantes muy buenos, Zorán, Priscilla Díaz, Jafet, Jeff On, entonces el nivel musical ha subido mucho y eso le permite a la gente que va a venir a concursar ver que se toma en serio. Vamos bien con las audiciones, pero puede que más adelante vengan cuatro bien extraordinarios que se van muy arriba en la lista de clasificación”, señaló.

Ignacio Montenegro canta el coro de una iglesia y es de Pacayas, de Cartago, y esta fue su primera vez audicionando. (JOHN DURAN/John Durán)

Las audiciones se extenderán hasta el 2 de marzo y el programa está para iniciar el domingo 6 de abril.