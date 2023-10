Mamá de Johanna Solano le escribió un emotivo mensaje a la exmiss Costa Rica

Doña Ileana López le celebró el cumple a Johanna Solano con un lindo mensaje.

Doña Ileana López, la mamá de la exmiss Costa Rica Johanna Solano, está con una sonrisa de oreja a oreja por un motivo muy especial: el cumpleaños de su hija.

Mediante su cuenta de Instagram, compartió un video con fotos de ella y Joha, y escribió: “Hoy celebro tu vida. Una vida que nadie imagina, de lucha, que inspira y motiva”.

Lopéz comentó que para este recuerdo escogió fotos de su álbum de Instagram y que se encontró un video de un día que le tocó cuidar los pasos a Joha, haciéndole escolta cuando andaba en bici.

“Ese día, sin darme cuenta, me diste una lección de vida como mamá. Verte expuesta me recordó la misericordia de Dios sobre nosotros y de cuantas cosas te has librado, el no hacer absolutamente nada más que ir detrás tuyo con la intermitentes puestas, aún viendo el peligro que corres a diario, queriendo tapar a todo aquel que quisiera adelantar y en su prisa, hacerte caer, esto me recordó que tienes vida propia, que eliges tus caminos y llevas tus propias cargas”, escribió.

Aseguró que a veces, por más que ella quiera meter mano, sabe que hay cosas fuera de su control que no le tocan a ella.

“Tienes el timón de tu vida y ahora solo me corresponde estar a la distancia, tras de ti, orando, viéndote crecer y florecer, pero siempre con mis intermitentes puestas, hasta cuando ya no den más”, agregó.

Doña Ileana, aparte de este sentido mensaje, le escribió que la amaba y que Joha se merecía todo lo bueno que le ha pasado.

“Fuiste hecha para brillar, Dios te guíe y te acompañe siempre mi reina bella y que este cumpleaños sea un recordatorio de que la vida avanza y que debes vivirla bien, como hasta ahora. Feliz cumple mi cielo hermoso”, detalló.

La exreina de belleza le agradeció y le escribió: “Siempre cuidando mis pasos, te amo y gracias por darme la vida”.

De nuestra parte muchas felicidades en su cumpleaños número 33 a la guapa exmiss Costa Rica y que cumpla muchísimos más.