Mamá de Karolina Brenes le dejó colección de recortes y fotos suyas: “Ella era una fan mía”

Karolina Brenes ya dejó de modelar en pasarelas y solo hace fotos para las marcas que la patrocinan. Fotógrafo Niconoro

Karolina Brenes dedicó 20 años de su vida al modelaje, por lo que siempre salía engalanando los periódicos y las revistas con sus curvas.

Cada vez que salía una foto o una noticia suya en La Teja su mamita, María Elena, lo recortaba y lo guardaba sin que ella lo supiera.

Hace pocos días falleció su mamá y la ahora estilista profesional se llevó la grata sorpresa de encontrarse una colección de recortes que tenía ella debajo del colchón. Esto fue lo que Karo nos contó:

– ¿De qué murió su mamita?

Mami padecía de diabetes y presión alta y por un descuido se le subió el azúcar a 300 y no estaba en el área Metropolitana, estaba en Golfito visitando a unos familiares. La llevaron del hospital de Golfito a Pérez Zeledón y no había el medicamento que necesitaba, la tuvieron que trasladar al hospital México y, en el transcurso de ese tiempo, le dio otro derrame cerebral. Ya hace un año le había dado un derrame y venía bien, pero esta vez fue más delicado y falleció el jueves 21 de abril en la noche.

Karo en más de una ocasión salió en la portada de La Teja. Cortesía

– Hace poco tiempo también falleció su papá, ¿siente que él se la llevó como se dice popularmente?

Eso dicen, que papi (Rodolfo Brenes) se la llevó. Mi mamá era superluchadora y cuando yo la fui a ver al hospital noté que no quería (luchar), seguro estaba muy triste por lo de papi o papi la ayudó a descansar. Imagínese tenían 51 años de casados.

–¿Él de qué falleció?

Papi tenía cáncer metastásico (se propaga a otras partes del cuerpo). Hace 15 años le detectaron cáncer en la próstata, se operó y hace dos años nos dimos cuenta que agarró fuerza de nuevo y no hubo manera hasta que se lo llevó el 3 de febrero.

Yo hice hasta lo imposible para que estuviera bien, lo operaron en una clínica privada porque cuando papi empezó a estar mal llegó el covid-19 y no había cómo operarlo en el Calderón Guardia.

Acá cuando salía en las famosas pasarelas de ropa íntima. Cortesía

– ¿Cómo ha hecho para sobrellevar la pérdida de los dos con tan poco tiempo de diferencia?

Al principio con lo de papi yo estaba muy firme, muy fuerte, pero ahorita vengo de la casa de ellos y se siente una soledad muy grande y no puedo estar mucho tiempo, me tengo que venir.

Entro a la casa veo las fotos, las flores y es muy fuerte para mí porque no pensé que mami se me fuera tan rápido, pensé que la iba a tener por mucho tiempo. Tras de eso mami murió un día después de mi cumpleaños.

Estoy muy enfocada en lo que los dos me dijeron antes de fallecer, que yo tenía que hacerme responsable de mi hermana (la mayor), de mis hijos, de la casa, de los negocios, entonces, me ha tocado mantenerme cuerda y muy clara con todo lo que tengo que hacer y eso me ha dado la fortaleza.

– ¿Cómo es eso que se encontró un montón de recortes con fotos y noticias suyas que no sabía que su mamá guardaba?

Mami tenía muchas cositas y queremos donar algunas o hacer una venta de garaje. Llamé a mi hermana para decirle que estaba en la casa y me dice: ‘fíjese debajo del colchón porque me acuerdo que mami me había dicho que ella tenía ahí un recuerdo muy lindo suyo, que la llenaba mucho de orgullo’.

¡Vieras qué lindo! Tiene como 200 recortes de periódicos y fotos, todas emplasticadas, yo no sabía que las coleccionaba. Fue antes de irse a Golfito que le hizo al comentario a mi hermana.

Más de 200 recortes de periódico tenía su mamita debajo del colchón y todos emplasticados. Cortesía

– ¿Qué sintió al ver esos recortes?

Hermoso, superorgullosa de ver que ella era como una fans mía. Yo no me lo podía creer, cada foto que sacaban mía, en cualquier periódico, la guardaba y la emplasticaba, ni yo hice eso. ¡Demasiado hermoso!

– ¿Qué le decía ella cuando salía como la chica + Hot o en la grandotota?

Ella siempre me llamaba y me preguntaba: ‘Karo, ¿saliste en el periódico?’ o me decía: ‘saliste bien bonita’ o ‘ahí saliste con tu Bryan (Ganoza)’ o cosas así. En realidad yo era un orgullo para ella.

– ¿Nunca le reclamó por salir con tan poca ropa?

No, vieras que a ella nunca le incomodó.

Su mamá siempre la piropeaba cuando salía en el periódico modelando. Cortesía

– ¿Y su papá no se molestaba?

Sí, mi papá sí. De hecho, yo dejé de modelar por él y por mis hijos, porque yo les hice una promesa que yo ya iba a salirme de ese ambiente.

A mi papá no le gustaba, siempre me decía: ‘ya, ya, ya, dejá de andar tan chingoleta’ o ‘¡Ay Karolina siempre con sus vestiditos tan cortos!’.

–¿Esa promesa se las hizo hace cuánto?

Cuando tenía 30 años (acaba de cumplir 39). A él no le molestaba que hiciera eventos y eso, pero me decía que dejara ese ambiente por los chiquitos, que es no era vida. De hecho, ahí fue cuando empecé a hacerme cargo del negocio de ellos, Taquería La Vanessita en Calle Blancos. Él me dijo, hace como ocho años, que lo manejara para que me alejara de todo eso.

La exmodelo siempre se la pasaba chineando a sus papás. Instagram

– ¿Qué opinaban ellos cuando la veían protagonizando un escándalo en el periódico?

Mi papá no se metía mucho, la que me llamaba era mami, pero como para decirme: ‘saliste toda bonita’ y cositas bonitas, no se metían mucho con eso.

Cuando yo le contaba a mami que iba a hacer fotos siempre me decía: ‘póngase bien guapa’. De hecho, las últimas fotos que hice para la clínica estética que me patrocina me llamó para decirme: ‘quedaste tan hermosa que pareces una muñeca’.

En esta publicación salió junto a su mamita. Cortesía

– ¿Siente que se fueron orgullosos de usted?

Sí. Digamos que yo soy la que me puedo sentir demasiado orgullosa de saber lo gran hija que fui y me imagino que ellos también lo sentían. Yo puedo rajar desde lo más profundo de mi alma que a mis papás siempre les di todo y siempre luché hasta el último momento por ellos. Eso es lo que me da fortaleza ahora, el saber que estuve ahí con ellos siempre.