Mamá de Keyla Sánchez contó que no está bien de salud

Kattya Granados la mamá de Keyla Sánchez ha dado de qué hablar con los lentecitos. Instagram.

La mamá de Keyla Sánchez contó que este viernes amaneció “muerta, destruida” porque no se ha sentido muy bien de salud.

Doña Kattya Granados explicó que lleva días que tiene siente mucho cansancio, mucha fatiga y que no ha podido hacer ejercicio, ni correr, lo que la tiene aún más desanimada.

“Mi cuerpo no es el mismo, no puedo hacer ni el 50, ni 60, ni el 70 por cierto de las cosas que hacía. Mi día se acaba a las 6 p.m. que tengo que estar acostada porque ya no aguanto más”, mencionó.

La mamá de la presentadora de Calle 7 La Revista agregó que odia sentirse así y que es a consecuencia de un tratamiento que está recibiendo como parte de su lucha contra el cáncer de seno.

Hace tan solo unos días ella fue a correr una media maratón a Atlanta, Estados Unidos, pues es amante del atletismo, y con mucho esfuerzo la pudo terminar.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez por cáncer de mama: “Me he derrumbado, he llorado y me he desesperado”

Una amiga le recomendó inyectarse unas vitaminas para que le den más energía y se ha sentido tan mal que contó que ni de maquillarse le dan ganas.

Ojalá que pronto se sienta mejor la señora que medio país desea como suegra.