Mamá de Keyla Sánchez cuenta cómo va su proceso contra el cáncer de mama

Kattya Granados, madre de la presentadora Keyla Sánchez, confesó que ha pasado noches en vela, pero que se siente muy positiva.

Doña Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, contó este viernes cómo se ha sentido y cómo va su proceso de lucha contra el cáncer de mama.

La también influencer debió someterse a principios de este mes a una mastectomía en ambos senos, por lo que le quitaron sus implantes mamarios.

Para empezar contó que está recibiendo un tratamiento en el que debe entrar a una cámara hiperbárica para que la cicatrización de las heridas sea más rápida y que por eso va todos los días a una clínica privada.

Además, confesó que los últimos días no se sentía nada bien, pues estuvo con mucho dolor, pero que hoy se levantó con mejor ánimo y con toda la actitud para seguir adelante con su tratamiento.

“Como dos o tres días atrás estuve con bastante dolor, entonces, de verdad que no tenía voluntad de nada, pero hoy sí me siento un poco más aliviada, las pastillas me están haciendo efecto, entonces, me siento superbién, gracias a Dios”, dijo en sus historias de Instagram.

La ramonense contó que también está sufriendo mucho con los síntomas de la menopausia, entre ellos los calores, el dolor de articulaciones y el insomnio, y que le ha tocado pasar noches en vela por el dolor que siente.

A pesar de todo lo que le ha tocado enfrentar estos últimos días, ella dice estar sana, como buena creyente, y que solo piensa en positivo para atraer solo cosas buenas durante este difícil proceso.

“Yo no voy a enfrentar ni voy a superar absolutamente ningún cáncer y lo digo así porque ya Dios, ya Jesús lo hizo por mí, por usted, por cada uno de nosotros si le creemos a Él. Él ya lo hizo en la cruz del calvario (...). Por eso yo digo que tenía, sí, en pasado”, agregó.