Mamá de Keyla Sánchez dice que prefiere ser una “tita tóxica” antes que una Barbie

Aunque tiene un cuerpazo como de Barbie, doña Kattya Granados asegura que a ella no le gustaría ser como una de esas muñecas. Instagram

Aunque la mamá de la presentadora Keyla Sánchez suele ser muy “fashion” y le encanta vestir a la moda, eso de andar de rosado y sentirse como Barbie no es lo suyo.

Doña Kattya Granados confesó en un posteo que hizo, que nunca ha querido ser una Barbie y que antes de eso prefiere ser una “tita tóxica”.

“No soy Barbie, nunca lo he sido, ni quiero serlo. ¿Se imaginan que cansado que me agarren para jugar todo el día, me jalen el pelo, me dejen tirada, un día se aburren de mí y me tiran al tarro de la basura”, escribió.

Después reforzó la idea: “En cambio, soy tita chifis (loca), tóooxica como yo sola, mi nieto cuando me ve sale huyendo. Tengo que mejorar porque si sigo así no me va a invitar a ni al matrimonio porque sabe que se lo echo a perder”.

LEA MÁS: ¡Jue! Doña Kattya Granados mostró uno de los grandes lujos que se da Keyla Sánchez

Doña Kattya Granados dio sus razones del por qué no le gusta ser o sentirse como una Barbie. Instagram

Dicha publicación la hizo junto a una foto donde sale vestida de amarillo, como tirando la chinita de nada de rosadito por estos días.

Este lunes la mamá de la presentadora, además, contó que estaba muy contenta porque iba para una sesión de fisioterapia en los pechos y que esas citas le encantan porque tiene una contractura capsular, luego de su operación de los implantes, ya que de ahí sale como nueva.