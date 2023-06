Mamá de Keyla Sánchez enseña las ‘armas’ con las que combate calores de la menopausia

Keyla Sánchez y su mamá Kattya Granados. Instagram.

El miércoles fueron los calzones de niña de su hija Keyla Sánchez y este jueves, doña Kattya Granados (mamá de la presentadora de canal 7) mostró cuáles son las armas que utiliza para combatir los calores de la menopausia.

Y es que Granados, de 51 años, está en ese momento de la vida de las mujeres donde el calor las sofoca y no la dejan vivir en paz, pero ella anda bien equipada para hacer menos molesto esa etapa.

“Ustedes quieren ver qué anda uno en el bolso, una mujer menopáusica como yo, con estos calores, bueno ando esta agüita de rosas que me le echo cada vez que me da calor y ando este abanico precioso, soñado, no hay otro igual, que me lo regaló mi mamá”, confesó Granados.

Según dijo la mamá de Key, ambas cosas son ahora casi que sus fieles compañeros en su bolso, porque en su casa, por lo mismo pasa a doble ventilador.

A doña Kattya le deseamos que pronto se le vayan los calores y también le enviamos un abrazo, pues recordemos que está batallando contra un cáncer de seno. Las oraciones le hacen muy bien, por eso ella las pide y las agradece.