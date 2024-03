Mamá de Keyla Sánchez muestra las cicatrices que le quedaron tras su cirugía por el cáncer de seno

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, muestra sus cicatrices tras ser operada por el cáncer de seno.

La mamá de Keyla Sánchez mostró sin pena alguna las cicatrices que le quedaron en sus pechos luego de sus mastectomías, tras ser diagnosticada con cáncer de seno hace casi un año.

Doña Kattya Granados compartió unas fotografías suyas en traje de baño y mencionó que sus cicatrices no la avergüenzan, sino que le recuerdan el milagro de vida que está viviendo, tras ser operada a tiempo.

Además, compartió un mensaje lleno de amor propio y de lo que ha representado para ella este proceso de salud.

“Todos tenemos cicatrices, algunas de ellas son visibles otras son internas, pero son maravillosas, a mí no me avergüenzan; al contrario, me recuerdan la grandeza de Dios, su protección, de toda su misericordia y oportunidades. No ha sido fácil el camino, ha estado lleno de obstáculos y mucho dolor, pero somos unas guerreras las que hemos tenido que escuchar la palabra cáncer”, escribió al inicio.

La mamá de la presentadora de Calle 7 La revista, de canal 7, explicó también el porqué no oculta sus cicatrices, las cuales dice amar.

“Tienes cáncer, se dice fácil, pero ese instante se te viene el mundo encima, la incertidumbre de qué va a pasar ahora, cuánto queda, qué me queda. Se llora en silencio y la vida se te hace un caos por dentro, miedo, tristeza, entonces como ocultarlas (cicatrices), ¡jamás!, son parte de mi vida, mi cuerpo, las amo y, aunque no he terminado, soy feliz por afortunada”, escribió junto a las imágenes.

Kattya Granados disfrutó este fin de semana en la finca que tiene con su esposo.

Fue el 22 de marzo de 2023 cuando le quitaron el tumor de su seno, el cual se lo detectaron tras un ultrasonido de mamas, y dos semanas después le dieron los resultados de la biopsia.

La ramonense sigue aún con su tratamiento contra el cáncer y, según ha contado en su cuenta de Instagram, las pastillas que está tomando la tienen muy debilitada y en ocasiones sin ganas de hacer nada. Lo bueno es que ella es muy positiva y ha logrado sobrellevar con mucha fe esta prueba.