Mamá de Keyla Sánchez se prepara para su debut en la televisión en este canal

Kattya Granados está muy emocionada con la oportunidad que le dieron de estar en televisión. Fotografía: Instagram de Kattya Granados. (Instagram/Instagram)

Kattya Granados, la conocida mamá de Keyla Sánchez, se está preparando para debutar en la televisión en los próximos días en un canal que nadie se imaginó.

La vecina de San Ramón compartió su felicidad y emoción porque fue invitada a participar en el programa El Mañanero, de Multimedios canal 8.

Tanto ella como el director del espacio matutino, el periodista Sergio González, celebraron esa participación en unos mensajes que intercambiaron en redes.

“Estoy superhonrada, superfeliz y superilusionada con esta invitación que me están haciendo. De verdad que es el sueño mío y pronto nos vamos a ver en El Mañanero, si Dios quiere”, afirmó la progenitora de una de las expresentadoras más famosas de canal 7.

Granados, de 52 años, prometió a la gente que la iban a pasar muy bien el día de su estreno en la pantalla, que, por el momento no ha trascendido cuándo será.

También urgió de apoyo a las personas, aunque de fijo contará con la guía y asesoría de su popular y guapa hija Keyla, quien se la sabe todas en temas de cámaras.

“Vamos a conversar, a vacilar y a reír. Vamos a hacer muchas cosas, así que, por favor, no se lo pierdan. Mucho apoyo, por favor”, agregó la jefa de Recursos Humanos del hospital de San Ramón.

Kattya Granados habla de su "estreno" en televisión

Según el presentador de canal 8, Sergio González, tenía tiempo de estar convenciendo a doña Kattya a que participara en el programa, pero hasta ahora fue posible y está muy feliz de haberlo logrado.

“Estoy completamente feliz porque doña Kattya Granados, la mamá de Keyla, me acaba de aceptar una invitación al programa El Mañanero. Ustedes no saben cuánto he pedido esta invitación y tenemos una química que no se imaginan. Así que va a ser una explosión de energía eso”, dijo González al anunciar a su próxima invitada.

El Mañanero es uno de los segmentos más picantes y reveladores del programa matutino La Revista, que canal 8 transmite de lunes a viernes a las 7 de la mañana.

