Mamá de Keyla Sánchez terminó con mucho esfuerzo carrera en Atlanta

Doña Kattya Granados es muy carga en todo que hace. Instagram.

La mamá de la presentadora Keyla Sánchez sigue demostrando ser una mujer bastante fuerte y que no se deja vencer por nada.

Doña Kattya Granados se encuentra actualmente en Atlanta, Estados Unidos, pues este jueves corrió en la maratón que se organiza en esta ciudad y a la que asisten miles de amantes del atletismo.

Ella compitió en la prueba de 5 kilómetros y la completó en una hora con 53 minutos, dijo estar muy feliz con los resultados, a pesar de que este año no ha sido de los mejores en cuanto a su salud, tras ser diagnosticada con cáncer de seno en abril.

“De verdad que como seres humanos tenemos que apoyarnos, decirnos cosas lindas, recuerden que las palabras tienen poder creativo, tienen un poder enorme e influyente en cada uno de nosotros, tanto en lo positivo como en lo negativo, uno tiene la capacidad para hacer aparte las cosas que no son buenas, pero ustedes ayer se portaron conmigo maravillosamente bien, o sea, me dijeron cosas lidisisísimas que me llenaron de mucha fuerza”, dijo en una de sus historias.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez por cáncer de mama: “Me he derrumbado, he llorado y me he desesperado”

Doña Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, anda con su esposo y un grupo de amigos que también compitieron.

La mamá de la presentadora de Teletica contó que tras empezar la carrera, cerca del kilómetros dos, sintió que ya no podía seguir por el frío y lo pesado que sentía el trayecto, que hasta casi se pone a llorar y se rinde, pero que agarró fuerzas y le puso para terminarla.

“Ustedes saben que vengo de un año muy fuerte en mi condición física, donde he estado en un proceso de cirugías, de recuperaciones, de terapias y yo lo más que he entrenado han sido ocho kilómetros suavecito, suavecito”, mencionó.

Doña Kattya siempre ha sido muy atleta y le gusta salir a correr y a andar en bicicleta y no es la primera vez que hace una maratón en el extranjero. Además, incentivó a sus seguidores a que no se dejen vencer y que intenten todo lo que se propongan.

Kattya Granados motivó a sus seguidores a atreverse

La ramonense llevó una camiseta firmada y con dibujos hechos por su nieto Thiago, quien es su gran motor.