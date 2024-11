Mamá de Lisbeth Valverde reaccionó así al gran parecido de su hija y la miss Universo, Victoria Kjaer

Lis Valverde tiene un gran parecido con la nueva miss Universo.(Captura)

Después de que se dio a conocer que Victoria Kjaer, miss Dinamarca, se coronó como la miss Universo 2024 el pasado sábado en México, muchos notaron el gran parecido que tiene con Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, quien representó a Tiquicia el año pasado en El Salvador.

Cuando la bailarina, de 21 años, fue coronada como la mujer más bella del mundo, varios aficionados al certamen tuvieron que parpadear dos y hasta tres veces, para ver bien quién había sido elegida como la mujer más bella del mundo, ya que parecía estar viendo a Lis.

LEA MÁS: Elena Hidalgo mostró qué fue lo que hizo después de Miss Universo

De hecho, en algunas páginas de Facebook nos topamos varias publicaciones al respecto, como la de una imagen comparativa de Valverde y Kjaer, en la que una tienda virtual escribió que no lo hacía con la intención de vender los vestidos, sino de hacerle ver a los demás internautas el tremendo parecido de ambas, al punto de decir que parecen gemelas.

En La Teja intentamos localizar a nuestra Barbie tica, pero no obtuvimos respuesta, seguramente anda ajetreada por sus ensayos para Mira quién baila.

Por eso llamamos a su incondicional, a su amiga, a su querida mamita, Margoth Brenes, quien muy amablemente nos contestó y nos contó su reacción cuando vio a la nueva reina y el cierto parecido que hay entre las dos.

“Yo podría decir que vi y no vi el Miss Universo completo, en otras palabras, fue a medias como decimos popularmente, porque justamente ese día me habían invitado a un desfile de la miniteletón en San José, pero después de la actividad me puse a repasar un poquito a ver cómo había quedado y quiénes habían entrado en el top”, comenzó diciendo doña Margoth.

La linda señora, quien también modela, expresó que apenas se metió en Facebook, lo primero que le salió fue la foto de la coronación de Victoria Kjaer.

Esta es una de las muchas publicaciones que hicieron del parecido. (Captura)

Ambas son unas Barbies. (Captura)

LEA MÁS: Costa Rica podría ser la sede para Miss Universo 2025

“Cuando vi la foto pensé que se habían equivocado poniendo la foto de Lisbeth. Hasta me pregunté en mi cabeza que por qué habían puesto la foto de mi hija”, detalló.

Brenes dice que en ese momento se quedó viendo bien y hasta se puso a buscar a ver si era una confusión o simplemente era una persona que se parecía mucho a la miss Costa Rica 2023.

LEA MÁS: Miss Universo 2024: Dinamarca ganó el concurso con una espectacular rubia estilo Barbie

“Después vi que había ganado Victoria, y lo primero que hice fue enviarle una foto a Lis, para que viera el parecido. Le dije: ‘Vea cómo la nueva miss Universo se parece a usted’ “, aseguró.

Margoth dice que Valverde le dijo que sí se parecía a ella, le contó que estuvo viendo el certamen y que todos sus amigos cercanos le escribieron para decirle del gran parecido.

“Yo sí las veo bastante parecidas. En lo físico, Kjaer tiene la naricita un poquito más larguita, y Lis la tiene más pequeñita. Pero ambas son guapas, inteligentes, empoderadas, tienen ayudas sociales y siempre cargan un buen mensaje como reinas de belleza”, detalló la mamita.

Brenes confesó que después de ver la foto de la danesa, también la envió a algunas amistades que la cuestionaron.

“Mis amistades me decían: ‘¿Para qué me manda fotos de su hija?’, y cuando les explicaba, me decían del gran parecido también”.

Lisbeth Valverde ahora es participante de Mira quién baila. (Instagram)

Recordemos que cuando Valverde estuvo en el certamen, también fue catalogada como la Barbie humana, esto por su cabello rubio y su espectacular rostro.

“A las dos las ven como Barbies. Lástima que Lis en aquel momento no entró al top 20, hubiera sido bonito que le hubieran dado la oportunidad, pero no, y ahora más bien uno ve contradictorio elegir una miss Universo tan parecida a Lis, por eso uno no sabe ni qué pensar ahora, honestamente”, detalló la linda vecina de San Ramón.

Margoth contó que ella en algún momento escuchó que casi siempre las que quedan de miss Universo son muy parecidas a las que van dejando el reinado, pero que al perecer este año rompieron la “regla” que ella en su momento escuchó.

Lisbeth Valverde Brenes junto a su mamá, doña Margoth Brenes.

LEA MÁS: Miss Universo 2024: Así fue el grito de “Costa Rica” de Elena Hidalgo

“Es algo que a uno lo deja “bateado”, ¿por qué si buscaron una Barbie humana, por qué Lis no pudo haber quedado? Es un gran cambio, pero bueno, algún impacto tuvo que quedar de todo lo del pasado”, dijo.

Aunque Lis no está más en certámenes de belleza, está activa en el programa Mira quién baila, donde uno de sus mayores apoyos es su mamita.

“La he visto muy bien, y eso que no tiene experiencia en baile, pero para mí es un orgullo. Se ha pulido y ha dado lo mejor en la pista, por eso hay que apoyarla en todo momento”, comentó Brenes.