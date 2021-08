Mamá de Yiyo Alfaro: “Vieras qué chiquito más refeo era José Miguel recién nacido”

A Yiyo Alfaro y su mamá, Ana Lía González, les encanta viajar porque cuando puede el presentador la chinea de esta manera. Cortesía A Yiyo Alfaro y su mamá, Ana Lía González, les encanta viajar porque cuando puede el presentador la chinea de esta manera. Cortesía

El presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro es hoy por hoy uno de los famositicos solteros más codiciados, pues para muchas mujeres es el hombre más guapo del medio; sin embargo, su mamá asegura que de bebé era bien feo.

En vísperas del Día de la Madre confesamos a doña Ana Lía González, la mamá del conductor de ¡Qué buena tarde!, y suegra de medio Costa Rica, sobre cómo ha sido su vida desde que él llegó a darle el título de mamá hace 35 años.

- ¿Qué recuerdos tiene de cuando nació José Miguel?

En esa época uno no sabía si era mujer o hombre y él nació por medio de fórceps (un tipo de pinzas que usaban antes para ayudar a la mamá en el parto), es que a mí no me dieron dolores de nada, me fui para el hospital porque se me reventó la fuente. Me fui en moto, bien vestida con un jumper verde, con tacones y con una blusa manga larga blanca toda bonita, ahí de medio lado iba agarrada de mi esposo José Miguel Alfaro.

El caso es que ya llegué al hospital y me sentaron en una silla de ruedas, pero yo no sabía ni a lo que iba, yo tenía 26 años, pero es que uno en esa época (1986) por más estudiada que era (sacó secretariado) yo no le prestaba atención a esas cosas de cómo era parir.

Vieras, no me daban el chiquito, yo ni sabía que me habían regalado, y a mí me agarró un ataque de nervios y yo solo lloraba y lloraba. Yo decía, ‘¡Ay, Dios mío! será que se me murió’, y no venía mi marido ni nada. Ya después mi esposo se fue a ver qué había pasado y cuando llegó venía con una cara que yo de una vez le dije, ‘no me diga que se murió' y me dice, ‘no, es que es bien feito’ (risas), yo decía que seguro por eso no me lo daban para conocerlo. Y tenía toda la razón, vieras qué chiquito más refeo era José Miguel recién nacido (risas).

La mamá del presentador aseguró que cuando él era niño fue bien tremendo e inquieto. Cortesía La mamá del presentador aseguró que cuando él era niño fue bien tremendo e inquieto. Cortesía

- ¿Cuándo estaba chiquitillo era muy travieso o muy calmado?

Era muy repugnante con la hermana (Ana Yency, dos años menor), le encantaba molestarla, verla llorar y esa era buena para llorar por todo. A veces se me metía debajo de la cama y yo buscándolo con la faja y no lo alcanzaba, pero ya después yo me relajaba y se quedaba tranquilo, pero al rato ya estaba otra vez de vuelta jodiendo la vida, pero vieras ahora como se quieren ellos dos.

- ¿Cuándo entró a la escuela siguió siendo así de terriblón?

Cuando entró yo decía que seguro me iban a llamar a cada rato a darme quejas, pero no, más bien me llamaban para darme felicitaciones. Con la hija más bien fue al revés, ella fue muy tranquila chiquilla, ni molestaba, pero ya después me daba “reata” en la escuela y el colegio. Ella dice que es que yo siempre he querido más a José Miguel, pero no es así, uno los ama por igual. Para mí mis hijos son lo mejor que Dios me ha regalado.

Doña Ana Lía y su esposo José Miguel tienen más de 36 años de casados. Cortesía Doña Ana Lía y su esposo José Miguel tienen más de 36 años de casados. Cortesía

“José Miguel siempre fue un chiquito muy aplicado, el más verde” — Ana Lía González

- ¿Usted era de las mamás que le encantaba ir a verlos a los actos cívicos y pasaba metida en la escuela?

Él fue a la escuela de Zetillal (en Santa Bárbara de Heredia) y era una escuela de pocos alumnos y él era de los mejores promedios y le encantaba participar en todo y yo como mamá muy orgullosa de verlo, los maestros lo escogían para todo. Yo estuve metida en la junta de padres y todo, siempre he sido como muy activa. Es que vieras que vacilón José Miguel, salió mucho a mí en eso, en cambio mi otra hija es puro el papá, todo le da vergüenza.

Eso sí, cuando yo estaba en la escuela sí era más tímida y hasta me costó mucho aprender a leer, duré dos años en primero porque hasta que no aprendiera no me pasaban.

Ana Yency es la hermana menor del conductor de televisión y según su mamá, chiquitillo le encantaba joderle la vida. Cortesía Ana Yency es la hermana menor del conductor de televisión y según su mamá, chiquitillo le encantaba joderle la vida. Cortesía

- ¿Alguna vez le tocó pegarse un gran susto como madre y que le tocara salir corriendo al hospital?

Mi hijo de lo que padecía mucho era de pega porque era bien jartoncito, todavía, solo que ahora come y hace ejercicio. Entonces, a cada rato tenía que llevarlo a sobar.

Otra vez ya más grande fue lo de la circuncisión. Un día llegó del colegio rabiando del dolor y me lo llevé para el Seguro y el doctor me lo mandó a operar rapidísimo.

También recuerdo que cuando estaba en el Vocacional iba con el amigo del colegio para un gimnasio y los agarraron a balazos así de la nada, entonces, me llamó asustado a decirme, “mami, estoy bien, estoy bien, pero le voy a contar, a Esteban lo llevan para el hospital porque nos agarraron a balazos y yo solo tengo un rasguño en el pie”, ese día sí me asustó. Dice que fueron unos jovencillos que iban en moto y empezaron a volar bala a lo loco.

- ¿Alguna vez le tocó espantarle alguna mala junta?

A mi hijo no, a mi hija Ana Yency sí (risas). Él ya grande ha sido muy tranquilo, pasa estudiando y trabajando mucho.



— "Mi mejor regalo como madre es que me quieran, que me den amor, con solo eso", Ana Lía González

Doña Ana asegura que su hijo heredó de ella su personalidad, pues ella es bien apuntada a todo con tal de vivir la vida. Cortesía Doña Ana asegura que su hijo heredó de ella su personalidad, pues ella es bien apuntada a todo con tal de vivir la vida. Cortesía

- Cuando ya sus hijos decidieron irse a vivir fuera de la casa, ¿cuál fue ese consejo como madre que le dio?

Yo siempre los cuidé de los 18 años para abajo, ya después siempre les daba consejo, pero los dejaba hacer lo que ellos querían. Pero yo como mamá nunca me he cansado de darle buenos consejos aunque ya estén viejos. La primera en irse fue mi hija, a los 23 años cuando se casó y José Miguel a los 28 años, pero también les he dicho que los problemas de pareja se resuelven en la casa cada uno.

- ¿Y Yiyo sigue soltero o ya le presentó una nueva nuera?

Que yo sepa no tiene novia, todavía, aquí sigo esperando que me presente alguna muchacha.

Yiyo siempre está muy pendiente de sus padres y este domingo llevara a su mamita a almorzar para celebrar su día. Cortesía Yiyo siempre está muy pendiente de sus padres y este domingo llevara a su mamita a almorzar para celebrar su día. Cortesía

- ¿Y cómo es usted como suegra?

Yo soy muy amorosa, pero no soy una mamá de meterme en el matrimonio o en la relación de pareja, si mi hijo está bien y tranquilo con la mujer que sea, yo soy feliz.

- ¿Cuál ha sido su mejor Día de la Madre?

Todos los días y todos los Días de la Madre para mi son iguales porque todos los días recibo muchas cosas de parte de ellos, sinceramente estoy muy agradecida con Dios por los hijos que me dio.

