Mamá que donará un riñón a su hija fue ovacionada en el concierto de Chayanne

Chayanne se presentó este sábado en el Estadio Nacional. fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En medio del ritmo, los gritos y la emoción que desató Chayanne en el Estadio Nacional este sábado, una historia de amor incondicional se robó todos los aplausos.

Doña Julia Ceciliano Calderón, madre de 39 años, quien muy pronto le donará un riñón a su hija, fue ovacionada por el público tras levantar un cartel que conmovió a todos. Su gesto valiente y lleno de vida hizo que, por un momento, la música se quedara en segundo plano.

Esta vecina de El Manzano de Desamparados habló con La Teja y nos contó que llevaba un cártel que decía: “Qué suerte la mía poder venir a ver este papacito. A solo 25 días de ser donadora de un riñón para mi hija”.

Esta linda señora nos reveló que su hija Stacy Arias Ceciliano, de 19 años, desde hace tres años y medio está con un problema renal y ella va a ser la donadora de un riñón.

El cártel de doña Julia Ceciliano. Foto: Backstage Magazine. (cortesía/cortesía)

“Hemos ido pasando el tiempo con medicamentos y se ha mantenido, pero en setiembre del año pasado los riñones de ella dejaron de funcionar y hace ocho días nos dieron la sorpresa de que ya había fecha para la cirugía el 30 de abril. En compatibilidad podíamos donar el papá o yo, pero salí yo”, dijo.

Calderón nos confesó que solo ella asistió al concierto, ya que la entrada se la obsequió una amiga cercana.

“Yo no tenía muchas ganas de ir, porque desde que nos dieron la noticia, me he estado cuidando mucho para que no se me pegue nada para la cirugía, pero mi hija me motivó a que fuera a disfrutar. “Pensé en hacerme un cartel y eso fue lo que me salió”, comentó.

Julia Ceciliano Calderón y Stacy Arias. Foto: Cortesía (cortesía/cortesía)

Esta vecina de Desamparados comentó que cuando llegó al estadio se robó la atención por el acto de valentía; de hecho, recibió muchos aplausos.

La gente me dice que soy muy valiente, que todo va a salir bien.

“Abrí el cartel muchas veces porque había unos muchachos que lo querían mostrar para que llegara a oídos de Chayanne”, detalló.

Doña Julia expresó que su idea era subir al escenario con el puertorriqueño, pero quien vio el cártel fue Jair Cruz, quien pidió aplausos.

“Mi hija está muy feliz por la donación, porque la vida que ella lleva ahorita no es la que se merece llevar. Ella va tres veces por semana al hospital donde una máquina le hace la función del riñón y le limpia la sangre”, explicó.