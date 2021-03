“Yo me di cuenta de la existencia de la niña una vez divorciada, más bien eso hubiera sido una causa de divorcio inmediata. Me consterna porque sabiendo cómo es él, veo que ella también fue su víctima, me gustó cómo ella se sinceró, como todo ser humano cometió un error, pero lo dije una vez: no tengo que perdonarla, el que estaba casado conmigo era Jeaustin, no era ella y el que incumplió fue él.