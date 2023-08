Mamitas celebran hasta el cansancio su día junto a la Única Internacional Sonora Santanera

La Única Internacional Sonora Santanera se presentó a eso de las 3:30 p.m. ante un llenazo. (JOHN DURAN)

Más de 6 mil personas se dieron cita este lunes en Eventos Pedregal para disfrutar en familia de la presentación de la Única Internacional Sonora Santanera.

Todos ellos se ganaron su entrada gracias a radio Omega, organizador del evento, así como a La Teja y otros patrocinadores.

Fue a eso de las 3:30 p.m. cuando los mexicanos subieron a la tarima para poner a todos a bailar, en especial a esas mamitas que se llegaron a celebrar por adelantado el Día de la Madre.

Antes de ellos estuvieron animando al público el grupo La Kuarta, con su buena energías, sí como Jecsinior Jara y los humoristas de Omega.

Doña Blanca Sánchez, vecina de Limón centro y de 90 años, fue una que disfrutó a más no poder de este conciertazo.

Doña Blanca Sánchez ( centro) llegó desde Limón para disfrutar. (JOHN DURAN)

Su hija y su yerno se fueron a traerla este fin de semana para celebrara previo al Día de la Madre con su agrupación favorita. Hasta una sillita le llevaron para que estuviera más cómoda.

“Me encanta bailar, me recuerda cuando tenía novio y bailábamos en un ladrillo, bien pegaditos, espero que el yerno me saque a bailar”, dijo doña Blanca.

Su yerno Orlando Masís contó que fue gracias a su hermano que pudieron asistir al concierto porque se fue a hacer fila a radio Omega para ganarse cinco entradas.

La Sonora Santanera puso a bailar a miles de mamitas en Pedregal

Doña Rosa Rojas, de barrio Córdoba, de 76 años, también la pasó puras tejas en este conciertazo porque además de disfrutar junto a su sobrina, hija y otros familiares se topó por esas casualidades de la vida con su amiga doña Sonia Lizano, vecina de Escazú, a la cual no veía hace años.

Doña Rosita y doña Sonia se reencontraron después de mucho tiempo en este concierto. (JOHN DURAN)

La música de la Santanera también le trae bellos recuerdos por eso estaba muy contenta de bailar sus canciones aunque ya no esté su esposo a su lado.

“Desde que yo era novia de mi esposo, que ya murió hace año y medio, no nos perdíamos baile cada vez que ellos venían, ojalá no me dé la lloradera. Las canciones de antes me gustan todas, pero la que montaron de Ricardo Mora, costarricense, ‘Noche inolvidable’, me encanta como la tocan, es música para todos los tiempos”, dijo doña Rosita.

Concierto con la Única Internacional Sonora Santanera

Bailaron hasta el cansancio

Jenny Castro fue otra mamá que no quería perderse este evento, pues quería escuchar por primera vez en vivo su canción favorita de la Santanera, “A muchos años”.

Gracias a esta canción años atrás junto a sus tres hijos sembró un arbolito de mango en el patio de su casa y los regaban hasta que diera frutos.

“Ese árbol es el chineado de la casa y esa canción me recuerda aquellos momentos con mis hijos cuando lo sembramos. Me gané 10 entradas entonces me traje a mi esposo, mis papás, hermanos, a toda la familia”, contó la señora de 58 años.

Jenny Castro se trajo a toda su familia para disfrutar junto a su madre y hermanos este día tan especial. (JOHN DURAN)

Joseph Barrientos, de barrio San Cayetano, en el centro de San José, dice ser el más fiel seguidor de la Sonora Santanera a pesar de ser tan joven y que gracias a él su mamá escucha esta música.

Él fue hasta radio Omega a pulsear cinco entradas gratis y se fue con sus papás, su mejor amiga y su abuelita, pero además decidieron hacerlo muy bien uniformados.

Hace unos meses fueron a México y se compraron una camiseta alusiva a ese país y decidieron ponérsela para esta ocasión especial.

“A mí me gusta demasiado la Sonora y yo sé que a mi abuela le gusta ‘Perfumes de gardenia’ y tenía que traerla a que la escuchara, recientemente fuimos a México todos juntos y nos encanta la música mexicana y pues decidimos vestirnos así”, dijo el joven josefino.

Joseph Barrientos lucieron unas camisas más que bellas. (JOHN DURAN)

Doña Vera Violeta Morales, vecina de Desamparados de San José, fue otra que bailó hasta el cansancio junto a sus hermanas Marielos y Norma, su hija y su nieta. De hecho, su nieta Valeria decidió sorprenderlas con un ramos de rosas y un globito para celebrarles su día.

“Aunque para mí el Día de la Madre es mañana (15 de agosto), hoy es un día de festejar por adelantado, yo vengo a escuchar ‘La boa’, esa me encanta”, dijo esta afortunada mamita.

¡Qué fiestón con la Única Internacional Sonora Santanera?

Valeria (rojo) les llevó flores a su mamá, abuela y tías para celebrarles el Día de la Madre.

Los músicos Antonio Méndez y Arturo Ruiz líderes de la Sonora Santanera dijeron minutos antes de subir al escenario que estaban muy felices de ver que el lugar estaba lleno de mamitas y que la han pasado muy bien en cada una de las presentaciones que han dado desde que llegaron al país.

“Les prometemos que la van a pasar fenomenal, aquí van a poder cantar, bailar, reír y disfrutar la música de toda una vida. En lo personal tengo con este año 50 años de esta viniendo a Costa Rica y la verdad siempre vengo feliz porque nos tratan muy bien y disfrutamos mucho del cariño de los ticos”, dijo don Antonio, algo que sin duda cumplió.

Los mexicanos complacieron a los ticos interpretando sus mejores éxitos. foto: John Durán (JOHN DURAN)

El concierto se extendió hasta eso de las 5 p.m. y más de uno se fue con ganas de seguir bailando a pesar de que estaban desde muy temprano esperando que iniciara el concierto.