Manicurista le pintó las uñas a Paul McCartney antes de su concierto y ojo el video que hizo

Paul McCartney se presentó en el Estadio Nacional la noche del 5 de noviembre de 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Paul McCartney presentó el pasado 5 de noviembre en Costa Rica, pero antes de subir al escenario y tocar frente a más 20 mil personas sus manos fueron bien chineadas.

El ex-Beatles pidió una manicurista previo a su concierto en el Estadio Nacional y la escogida por la producción compartió un video de su experiencia en la cuenta de TikTok.

Laura Segura, quien es vecina de San Antonio de Belén, en Heredia, fue quien tuvo la oportunidad de pintarle las uñas al británico.

Ella contó que la citaron a la 1 p. m., pero que la hicieron esperar más de cinco horas para hacer su trabajo.

La española, “afincada en Costa Rica”, como se describe en sus redes, explicó al momento de tenerlo al frente la producción no la dejó tener su teléfono al frente.

Paul McCartney se pintó las uñas antes de salirle a cantar a los ticos

“Lo que sí les puedo mostrar es que me regalaron dos entradas y pude invitar a Carolina y su pareja y estuvimos viendo el concierto supercontentos, les cumplí un sueño y eso me alegra. Estoy demasiada emocionada porque le he hecho las uñas a Paul McCartney, no he podido grabar nada porque no me han dejado, pero la experiencia me la llevo. Es un hombre simpatiquísimo y tiene detrás un equipo genial, es un hombre superamable y tiene un equipo muy organizado, de verdad que he conocido a un Beatle”, contó.

La manicurista explicó que el cantante no es de sus preferidos y que su trabajo se basó en la uña del dedo índice de la mano izquierda, que es con la que él toca las cuerdas de su guitarra.

De seguro muchos de los seguidores de Paul McCartney están que envidian a la manicurista. (Rafael Pacheco Granados)

Además, contó que estuvo en el camerino del cantante unos 15 minutos y fueron los más fantásticos que vivió.

Al parecer, alguien de la productora organizadora del concierto conocía del talento de Segura y por eso tuvo las manos de McCartney frente a sus ojos.