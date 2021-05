“Qué raro ese maquillaje. Usted es muy linda, creo que ese maquillaje no la favoreció”, “Todo súper lindo, excepto el maquillaje que no se te ve bien”. “A Keylita no le favorece tanto maquillaje y eso es positivo porque ella es bellísima al natural o con poco maquillaje”. “Maquillaje fatal”, fueron parte de lo que escribieron los usuarios.