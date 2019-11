"Ella no tiene la culpa porque no sabe manejar la farándula, ella está bien, fue influenciada, tal vez por falta de madurez, yo me fui del lugar. Si hubiera sido otra persona no pasa nada, pero como uno es medio conocido se dicen esas cosas. Ella va a desmentir todo, sabemos lo que pasó y no fue así, me causó asombro, pero entiendo porque estaba influenciada porque la gente que llegó hizo un escándalo y le dijeron que dijera que yo había hecho esas cosas", comentó en el espacio radiofónico.