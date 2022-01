Maquillista representará al país en concurso Señora Mundo este sábado

Stephanie Zamora Stephanie Zamora es la bella representante tica. Instagram.

Una maquillista tica, licenciada en Administración de Empresas, casada y madre de dos niños nos representará este sábado en el concurso Señora Mundo.

El certamen de belleza se realizará este sábado 15 de enero en la ciudad de Las Vegas, desde donde Stephanie Zamora González nos atendió, en medio del estrés que representa un concurso de este tipo.

Algo Importante es que debido a la pandemia, el concurso de Señora Costa Rica, no ha podido realizar las ediciones 2020 y 2021 y por eso nombraron a Zamora como representante, ya que fue virreina de la última edición, la cual se realizó en el 2019.

–¿Cómo ha sido la experiencia durante esta semana en Las Vegas?

Hoy (viernes) es la preliminar y ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable por compartir y conocer a personas de muchos países, lo cual ha sido un regalo para mí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad.

–¿Cómo está la situación con el ómicron?

Aquí no se está escuchando nada de eso, a nosotras nos tienen en el hotel, con prueba negativa y prácticamente si salimos es muy rápido, unos cinco o diez minutos porque todo se hace aquí. Nos van a hacer testeos antes, pero de momento no he escuchado de casos.

–¿Cómo se siente a un día de la gran final?

Me siento muy emocionada, sé que estoy dando lo mejor de mí y voy a dar el mil por mil por representar a nuestra querida Costa Rica, no estoy estresada ni nerviosa porque sé que todo está en manos de Dios y ya para mí el solo el hecho de estar aquí es un gran premio, somos más de 40 mujeres de diferentes culturas y es muy bonito tener esta experiencia.

–¿Cómo ve a las demás participantes?

Superpreparadas, yo si acaso tuve quince días para prepararme (desde que la nombraron) porque todo fue muy rápido y tengo compañeras que llevan meses, algunas llevan hasta más de un año. Considero que muchas son capaces de llevar la gran corona, hay bastante competencia porque son muchas mujeres muy lindas, inteligentes y preparadas.

–¿Con quién ha podido compartir más?

Con mi compañera de cuarto que es otra latina, de hecho solo somos cuatro latinas y a mí me tocó con la de Paraguay, así que hablamos español en la habitación. También he compartido con las norteamericanas, me llevo superbién con ellas y hemos hecho bonita amistad.

–¿Qué tan cercana ve la corona?

La veo supercercana porque todas queremos lo mismo, yo siento que hice una excelente en la entrevista porque era cien por ciento en inglés, le agradezco al teacher Augusto que me ayudó a desenvolverme de la mejor manera. Yo soy muy natural y siento que sonreír, las fotos y esto es lo mío. Creo que si eso es lo que necesitan, aquí estoy, igual veo que todas tienen muchas virtudes y talentos, más que una competencia lo veo como un proyecto muy bonito del que todas somos parte.

–¿Se podrá ver el concurso en el país?

Sí, en mis redes sociales (@ticamaquillista) vamos a estar pasando un link para que puedan verlo, es a las 5 p.m., este sábado.