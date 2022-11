Maquillista tico que destacó en Qatar cuenta la historia de su traje

El maquillista tico Adán Chinchilla llamó mucho la atención en Qatar por el traje que usó para ir al estadio a ver a la Sele contra España. Cortesía

En el partido debut de Costa Rica en el Mundial de Qatar hubo un tico que sobresalió en la gradería, gracias al atuendo y maquillaje que llevaba y hasta fue captado por la prensa internacional.

Se trata de Adán Chinchilla, quien forma parte del equipo de maquillistas de Dancing with the Stars, y quien además, es muy conocido en su amado cantón de Acosta.

Él es tan fiebre que viajó solo para ver el debut de la Sele contra España y, a pesar de la goleada, dice haber disfrutado montones la experiencia en el estadio.

Adán contó que el traje que llevaba en un inicio era otro, pero que al llegar a Doha se encontró con montón de materiales que le permitió hacerlo más llamativo y brillante.

“Iba a ir vestido de catarí, al estilo de ellos con la bandera de Costa Rica, pero después me sentí ridículo con una bata espantosa, entonces, pensé en algo tipo mago fantasioso. Al principio lo llevé diferente, pero allá en Qatar había tantos materiales espectaculares, brillantes, que me compré un montón, gasté como 500 dólares en puras perlitas, que no las pegué todas. Madrugué y eran como las 3:00 a.m. allá en Qatar y yo todavía pegando las perlas el día del partido”, relató.

La prensa internacional lo captó dentro del estadio de Doha. AFP (GLYN KIRK/AFP)

El tico mencionó que jamás pensó que llamaría tanto la atención porque lo entrevistaron de canales de Francia, Alemania, Brasil, Colombia, México, de FIFA, entre otros.

También confesó que jamás se esperó que los mismos cataríes se portaran tan bien y alegres con él, pues le habían dicho que por su religión eran muy serios, pero más bien fue todo lo contrario.

“Sin rajarle, me tomaron como 6 mil fotos, estaba cansado de tanta foto. Ya estaba harto, porque todo el mundo me pedía fotos afuera y eso fue antes de entrar al estadio. Mi maquillaje les llamaba mucho la atención y mi manera de ser, yo soy muy espontáneo y me gusta que la gente vea una luz bonita en mi”, recalcó.

Haciendo un cálculo, él cree que se gastó más de 500 mil colones en todo el traje, el cual se lo confeccionó una costurera de su pueblo, pero dice no arrepentirse porque le quedó un gran recuerdo para toda la vida.

En su estadía por Qatar se encontró con el famoso Morgan, de Teletica. Cortesía

Paseito rápido

Adán además contó que al salir del estadio la fiesta seguía en los alrededores y que a pesar del 7 a 0 que nos metieron los españoles, él decidió seguir disfrutando de la experiencia mundialista y olvidarse del marcador.

De hecho, estuvo en una de las tarimas de FIFA bailando y demostrando porqué en Costa Rica viven las personas más felices del mundo.

“Todo el mundo me aplaudía y aunque hubiéramos perdido a mi no me importó, lo que quería era mostrar una actitud positiva y disfrutar”, dijo.

El estilista mencionó que fue solo al primer partido de la Tricolor porque no podía dejar su salón de belleza cerrado por tantos días porque esa es su principal fuente de ingresos, pero que igual hubiera deseado quedarse más días para seguir disfrutando de la cultura catarí.

“Hacía más de tres años que no viajaba, mi mamá murió hace dos años, entonces yo quería darme como un paseito rápido, yo me pagué todos mis gastos y es el tercer mundial al que voy, entonces, ya sabía como es el ambiente y a mí solo me gusta ir como una semana máximo porque no puedo dejar cerrado el salón tanto tiempo”, aclaró.

El estilista contó que los cataríes se portaron muy bien con él y su acompañante. Cortesía

Muy sorprendido

Además del colorido ambiente, al tico también le sorprendió mucho los precios de las comidas y las bebidas, pues aseguró que estaban a precios cómodos y no tan exagerados como se decía previo al inicio del mundial.

Otro punto que también resaltó es que en ningún momento sintió ningún ataque homofóbico ni que los cateríes reaccionaran de mal modo al verlo junto a su acompañante.

“Fui admirado, respetado. En la vida uno respeta para que lo respeten, y uno brilla en cualquier parte del mundo mientras se comporte, hay que respetar las leyes en todo país y no puedo quejarme de Qatar, no hubo nada de homofobia, nada de calor, o sea, todo fue muy lindo, ordenado y muy aseado, todo fue positivo, no puedo hablar mal de Qatar”, agregó.

Adán tiene su salón de belleza en San Ignacio de Acosta donde atiende además a varias famositicas. Archivo (Jorge Andrés Arce)

Aunque ya tuvo que venirse de regreso a Acosta y le hubiera encantado estar también en el partido contra Japón de este domingo, él igual se levantará antes de las 4:00 a.m. para verlos frente al televisor vestido con los colores patrios y con la misma emoción y deseándole buenas vibras a los seleccionados como lo hizo cuando estuvo sentado en el estadio Al Thumama.

Adán confía en que esta vez sí celebrará por lo menos dos goles de la Selección Nacional, porque espera que ganemos 2 a 1.

“Espero que ganen confianza, Japón sé que va muy fuerte y son muy rápidos. Espero ganemos y si no por último que sea un empate, pero sé que vamos a pulsearla bastante”, agregó.