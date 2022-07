Marcel Hernández y Majo Ulate dicen cómo vivieron los retos de sus parejas en Dancing

Marcel Hernández estuvo con David, el hermano menor de Gabriela Jiménez. (Lilly Arce Robles.)

Mientras sus respectivas parejas tragaban grueso al ser nominadas al reto de Dancing with the stars, la maquillista María José Ulate y el futbolista Marcel Hernández sufrían en las graderías del estudio Marco Picado de Teletica.

Él optaba por aplaudir y no ver mucho lo que estaba haciendo su novia, la periodista Gabriela Jiménez, quien por segunda ocasión tuvo que luchar con un baile más para quedarse en la pista.

El cubano bajaba la cabeza y miraba de reojo, pues sabía de la tensión que podía tener la moncheña en el momento que se definía si seguía en la competencia o se iba para la casa.

Mientras Gaby luchaba por seguir, Marcel comía uñas en su asiento. (Lilly Arce Robles.)

Al finalizar el programa le preguntamos al cubano qué pensaba en esos momentos de tensión.

“Más que todo es porque sentía mucha presión, como no depende totalmente de ella, más allá de que baila muy bien, siempre depende del público y eso es lo que me genera tensión.

“Yo bajo la cabeza y aplaudo, la levanto y vuelvo a bajarla. La presentación la vi más, ya en el reto me costó un poquito más porque es muy corto el tiempo y me pongo tenso”, aseguró.

A pesar de la baja calificación que recibieron Gaby y su pareja de baile, Kevin Vera (15 puntos), el delantero brumoso piensa que lo hacen muy bien en la pista.

“Siempre le digo que tiene que sentirse bien, porque ese es el premio para ella, si ella se siente tranquila, cómoda y con paz en su corazón, es porque lo está haciendo bien. Ella es muy competitiva y cuando se propone algo lo logra y esa es la idea, que no baje ese deseo de querer hacer las cosas siempre de la mejor manera posible”.

Jalón de orejas

Por otro lado, Majo quizá estaba un poco menos tensa que Marcel, porque tenía claro que todavía no era el momento de salir de Mauricio Hoffman, pero sí tomó el reto como una lección para ambos.

“Fue sorpresivo, pero está bueno que le pase, porque yo le digo a él que no pide votos en redes sociales, yo le recuerdo, que mi amor una fotito, que una historia, pero Mau, si ustedes lo ven, es muy alejado de redes, él siempre anda como en su mundo, no le saca el provecho a los seguidores que tiene.

Mauricio Hoffman y Alhanna Morales fueron la sorpresa en el reto. (Lilly Arce Robles.)

“Entonces estoy tratando de que me haga caso, yo creo que ese fue el principal motivo por el que estuvo en la nominación, porque la gente en la casa se le olvida votar y él no se los recuerda, eso es una mala combinación; vamos a ver a si logramos esta semana”, dijo Majito.

Cuando mencionaron el nombre de su novio, a Majo algo le alertó de que hay mucho qué hacer para que el macho siga bailando en la pista.

“No es que uno sienta que él tiene un privilegio o un lugar especial, diferente al de sus compañeros, entonces, aunque es sorpresivo, es normal dentro de la competencia, pero prefiero que lo nominen ya a una sétima u octava gala que el nivel va a ser más fuerte, esto es parte de la experiencia que él está viviendo y vamos a ver si aprende”.

En Instagram donde tiene más de 282 mil seguidores, María José ha intentado pedir apoyo para Mau, pero sabe que lo principal es que el macho lo haga desde sus diferentes plataformas.

Majo Ulate ha estado apoyando a su macho desde el primer día. (Rafael Pacheco Granados)

A ella le contamos que Marcel trataba de no ver mucho lo que pasaba en la pista cuando Gaby estaba bailando y nos contó que el caso de ella es totalmente lo contrario.

“Yo sí veo todo, los ensayos de ellos y los generales, casi que cuando llega el domingo yo ya me sé toda la coreo, por todas las veces que la he visto. Cuando lo veo ya en la presentación, voy pensando en que pasó la primera prueba, por ejemplo la semana pasada con el pasodoble había cometido varios errores y yo en mi mente sabía cuándo era que habían pasado, sí lo sufro y aunque yo no estoy ahí, sí se siente en el estómago.

