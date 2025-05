Marcela Negrini mostró cómo le quedó el rostro tras accidente con su mascota

Marcela Negrini es una de las modelos más hermosas del país. (redes Marcela Negrini /Instagram)

La modelo Marcela Negrini sufrió un doloroso accidente con uno de sus perros, el cual le terminó dañando su rostro y provocando, además, que faltara a uno de sus trabajos.

La vecina de Guápiles estaba muy apenada porque este domingo no pudo asistir a una corrida de toros a la que estaba invitada y hasta anunciada, y por eso decidió contar y mostrar qué fue lo que le pasó.

Marce explicó que la noche del sábado, cuando regresó de San José y entró a su casa, uno de sus perros (el más grande) se puso en una pura contentera al verla y que, en determinado momento, decidió agacharse para recoger una alfombra y el animal le pasó toda la patota en la cara.

Marcela Negrini estaba muy afectada por haber fallado en su compromiso laboral. (redes Marcela Negrini /Instagram)

Las garras del animal le rompieron la piel desde el párpado hasta el pómulo, del ojo izquierdo, y a los pocos minutos empezó a hincharse.

A pesar de ello, este domingo se maquilló, se alistó y se enrumbó hacia San José para cumplir con su participación en los toros; sin embargo, decidió devolverse cuando ya iba sobre la ruta 32.

Marcela Negrini contó lo que le pasó en su rostro

“Él me pasó toda la patota por la cara, me aruñó todo el ojo; hoy me amaneció superinflamado. Hasta ahorita ha bajado la inflamación, pero tenía que ir a trabajar y no pude ir, de verdad que me sentía fatal; incluso, me alisté y me fui, pero igual de tanto medicamento que había tomado anoche para la inflamación me afectó un montón el estómago, entonces subí al Zurquí y cuando llegué arriba tuve que devolverme porque estaba fatal y tuve que ir a inyectarme de nuevo”, explicó.

Marcela Negrini mostró como le quedó su rostro luego de que perro le pasara sus garras por el ojo. (redes/Instagram)

La guapa contó que con maquillaje trató de disimular la herida, pero que aun así era más que evidente el daño en su rostro.

Ella pidió disculpas por faltar al compromiso que tenía, algo a lo que no está acostumbrada porque dice ser siempre muy responsable, pero que por motivos de salud no pudo por más que lo intentó.