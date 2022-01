Marcela Negrini no descarta ser madre a sus 44 años

Marcela Negrini y su esposo Gilberto Tercero. (Cortesía )

A sus 44 años, la modelo Marcela Negrini confesó que todavía no descarta ser madre.

La guapa orotinense dio una entrevista al programa “De boca en boca”, a nueve meses de haber dado el sí a su esposo, Gilbert Tercero Castro.

A la guapa, entre otras cosas, le preguntaron que si está en sus planes convertirse en mamita y contó que ella lo ha consultado con su pareja y con su ginecóloga y de momento todo está perfecto para que puedan convertirse en padres.

Eso sí, tampoco lo van forzar, pues no es algo que la desvele.

“Yo de mi parte fui a donde la ginecóloga y me dijo que estaba perfecta, que si en algún momento quería ser mamá, lo podía ser sin problema, hay peligro de que no pueda tener hijos, pero estamos en estudios. Si Dios me va a mandar la bendición de un hijo, pues que así sea”, señaló.

Al parecer es su marido el que tiene el problema, pero están haciendo exámenes médicos para determinar qué es lo que pasa.

A pesar de esto, la guapa contó que no es tema que la aflija, pues ella ya sintió lo que es ser madre cuando ella perdió a la suya a los 14 años y le tocó hacerse cargo de sus dos hermanos menores.

“Hasta ahorita tengo tiempo para mí, siempre me he dedicado a mi familia, fue muy difícil mi adolescencia, yo tuve el apoyo de mi abuelita, pero tuve que ver por los otros, por eso yo siento que eso ya lo cumplí, a veces siento que sí quiero (ser madre), pero otras veces pienso que es como empezar de nuevo”, agregó.