Marcela Negrini tomó una gran decisión hace seis años que le cambió la vida

A la modelo Marcela Negrini siempre la vemos muy sonriente y muy positiva, pero como todo ser humano, ha tenido también sus días bajos o malas experiencias de vida.

Incluso, dice que hace seis años tomó la mejor decisión de su vida, de la cual no se arrepiente por nada, pues ahora vive más feliz que nunca.

Según contó la guapa orotinense, en el 2017 decidió ponerse a ella de primero en todo, sin importara lo que dijeran los demás y muchas cosas en su vida personal cambiaron.

Para ese entonces también había iniciado su relación con Gilbert Tercero Castro, de quien recalcó que respeta y ama mucho.

“Este día (29 de agosto), hace seis años, tomé la decisión de cambiar mi vida, de ponerme a mi de primero y que no me importara lo que dijeran otros. Soy más fuerte, segura, más determinada, me amo más y tengo a mi lado a una persona que me ama como soy y respeta”, dijo.

Marce hizo esta reflexión en sus redes sociales para recordarle a sus seguidores la importancia del amor propio antes del amor hacia los demás.

“A veces creemos que no podemos salir o cambiar algo que no nos hace bien, pero hoy puedo decir con propiedad que es lo mejor que me ha pasado”, agregó.

Por cierto, su turrón acaramelado estuvo de cumpleaños hace unos días y se lo llevó para un hotel a disfrutar con toda la familia y también le regaló una colocación de bótox para que se vea aún más carajillo.

