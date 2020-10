Llegamos a la habitación y estaba decorada de lo más linda, con globos, pétalos de rosa y fotos de los dos. Cuando me lo propuso primero le dije que no (risas), para molestarlo, a ver qué cara ponía y yo pensé que iba a poner una cara así como de qué dicha, pero no, él sabía que era vacilando y ya después le dije obviamente que sí.