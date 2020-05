View this post on Instagram

La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por un mismo objetivo. Hace unos días les comenté que confeccione cubre bocas con el fin de venderlos para colaborar con la donación de víveres a familias que lo necesitaban. Les cuento que fue un trabajo bastante sacrificado, porque fueron 6 días de trabajar mucho y dormir poco, pero muy feliz con el resultado 🙌🏼 ya que tenía que entregar 200 cubre bocas. Bendito Dios los entregue a tiempo y pude continuar con mi objetivo Donar lo recaudado. Hoy ya son más de 300 confeccionadas y vendidas, así que pude finalizar con la entrega de víveres. Agradezco de corazón a las personas que se acercaron a la Farmacia a colaborar para esta causa, no saben lo feliz que me hace y lo felices que estaban las personas al recibir esta ayudita. Y no lo publico con el objetivo de echarme flores por supuesto que que no, porque no estoy acostumbrada a eso ni mucho menos, sino porque hay mucha gente buena con el mismo objetivo Que es Ayudar al Prójimo! Y gracias a las redes sociales hemos podido llegar a más familias necesitadas. Gracias mi amor @tercero.castro por apoyarme siempre y acompañarme. A mi sobrinita Kiarita que nunca me abandono. Y a @vargas.kembly que me ayudo a cortar cuando ya no daba más. De todo corazón les pido si saben de alguien que necesita y esta en sus posibilidades de ayudar hágalo 🙏🏼. La vida misma se lo agradecerá 🤍 . . . #amoralprojimo #solidaridad #colaborar #covid19