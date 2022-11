Marcela Negrini y Luis Carlos Monge se unirán en las corridas de toros de Zapote

Marcela Negrini volverá al redondel de Zapote este año. Instagram

Canal 13 ya gritó: “¡Puerta papá!”. Luego de 10 años de no producir corridas de toros, este año el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) volverá al ruedo y este martes presentó al elenco que estará a cargo de las transmisiones desde el redondel de Zapote.

Una de las grandes sorpresas es que ficharon a la modelo Marcela Negrini, quien años atrás salía meneando las caderas en las transmisiones de los toros de Teletica.

Además, estará con ellos el periodista Luis Carlos Monge, presentador del programa “A cachete” de canal 8.

Luis Carlos Monge se encargará de hablar con los toreros improvisados en cada corrida. Captura de video

En cuanto al elenco humorístico, estarán los integrantes de Omega Estéreo, como Ronny “La Perla” Zelaya, Irán Blanco “El Maleku” y Johnny Barrantes “El Parce”, quienes además compartirán micrófonos con sus colegas Mila Montero, Nicho Vargas y Nel López.

También estarán el animador Hernol Bogle “El Tano” y el narrador taurino Frank Mena.

El Tano estará encargado de la animación dentro del redondel. Captura de video

Los periodistas Diana Ibarra, Tammy González, Steven Barahona, Melany Corrales y Róger Espinoza tendrán a su cargo todas las incidencias de lo que ocurra dentro del redondel con los improvisados.

“El eslogan lo dice y no nos vamos a cansar de decirlo toda la temporada: ‘Zapote es Zapote’. Y como decimos en buen tico, ‘manda huevo’ que no hubiera corridas ni fiestas en Zapote, es por eso que se está haciendo este gran esfuerzo para que la gente disfrute esta gran tradición y yo, en lo particular, estoy emocionadísimo de estar ahí en el redondel y poder ser parte de este equipo de lujo”, dijo Luis Carlos.

Dos semanas de toritos

Las corridas serán desde el 25 de diciembre y hasta el 8 de enero, a las 3 p.m. y 8 p.m.

Álvaro López, productor del redondel de Zapote, anunció, además, que entre las ganaderías que participarán están Tres Equis de Heriberto Abarca, La Guaria de Maynor Esquivel, Centenario de Olger Molina “Pariente”, Rosa Azul de Tony Barahona y La Guille Murillo de Guillermo Murillo, entre otras.

Carolina Medina es la jefa de producción de SINART. Captura de video

Tampoco faltarán el campeonato de monta y el campeonato de barrileras, para ofrecerle más espectáculo al público.

Y se aclaró que los toreros improvisados entrarán gratis y tendrán su debida póliza de seguros.

A pesar de que la televisora tenía muchos años sin producir un evento taurino de esta magnitud, su jefa de producción, Carolina Medina, dijo que se están preparando muy bien para ofrecer una transmisión de alta calidad para todo el pueblo costarricense.

“Tenemos el 98 por ciento del territorio nacional cubierto de forma gratuita y eso tenemos que rescatarlo, es la televisión pública, es nuestro canal estatal y nos alegra muchísimo que hayan llegado los toros de Zapote a canal 13. Estamos haciendo una adquisición de equipos tecnológicos muy alta, muy fuerte, y los vamos a poder estrenar en Zapote”, dijo.