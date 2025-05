Marcela Ugalde, actriz costarricense, le da una nueva oportunidad al amor

Marcela Ugalde, actriz costarricense (Redes /Facebook)

La actriz Marcela Ugalde anda con una sonrisa de oreja a oreja y con el corazón palpitando a mil porque le dio una nueva oportunidad al amor.

La misma exparticipante de la serie La Pensión dio a conocer que hay otro hombre dueño de su corazón, porque el primero es su hijo Emiliano.

LEA MÁS: En todas: Marcela Ugale tiene un nuevo amor

Ella publicó una foto junto con el afortunado mientras le daba un besote cargado de mucho amor.

Marcela Ugalde se mostró muy enomorada y contó que el amor le llegó sin buscarlo. (Redes /Facebook)

“Y de pronto, cuando menos lo esperás, llega esa persona y volvés a creer”, escribió junto a la imagen.

Hacía tiempo que no veíamos a Marcela tan feliz y enamorada, pues pocas veces suele exponer a sus parejas.

LEA MÁS: Hijo de Marcela Ugalde ya es famoso en la escuela gracias a Dancing

En el 2017, cuando formó parte del formato Dancing with the Stars, anduvo con un chef italiano, según no había contado en aquel entonces.

Esperemos que este nuevo amor le dure para siempre y la mantenga así de feliz como se ve en la foto.